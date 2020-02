Le polemiche non si fermano solo al Festival di Sanremo. Ad un solo giorno dall’inizio della gara canora, i battibecchi si sono riversati anche su L’altro Festival, una sorta di programma alter ego della classica competizione dell’Ariston. A condurlo Nicola Savino, che in questi giorni si è dovuto difendere dalle accuse di Elisabetta Gregoraci.

Savino:“Non ho mai voluto la Gregoraci nel cast”

Savino ha rilasciato un’intervista in cui spiega e difende la sua posizione. La Gregoraci, infatti, l’avrebbe accusato di non averla voluta alla conduzione de L’altro Festival perché suo marito Flavio Briatore sarebbe “di destra”.

Al Messaggero, invece, Nicola ha tenuto a precisare che in realtà non aveva mai nemmeno preso in considerazione l’idea di inserirla nel cast.

Per questo, le ha immediatamente telefonato per avere chiarimenti. “L’ho subito chiamata e in mezz’ora le ho raccontato che non c’era mai stata in questo progetto. Tutto qui”, spiega Savino. A novembre Amadeus gli aveva chiesto di condurre L’altro Festival. Nei mesi a seguire nessuno ha parlato mai della Gregoraci, né la produzione né Elena Capparelli, direttrice di Rai Play.

Savino:“Qualcuno ci ha preso in giro”

Totalmente infondate, dunque, secondo Savino, le accuse della Gregoraci.

Nicola non avrebbe mai parlato di destra o sinistra e non avrebbe mai pregiudicato la partecipazione di qualcuno del cast per uno schieramento politico. “A me parlare di destra e sinistra nel 2020 sembra roba preistorica”, ribadisce. Savino, in più, precisa che non ha niente contro la showgirl, e che anzi, probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di lavorare insieme. Tuttavia, è chiaro che qualcuno in questa storia ha preso in giro entrambi, spargendo voci a quanto pare non vere.

Il cast insieme a Nicola

Chi sarà insieme a Nicola nella conduzione de L’altro Festival? Al suo fianco vedremo Myss Keta, la giornalista Fiamma Sanò, Tommaso Labate, il direttore d’orchestra Vittorio Cosma, Eddy Anselmi, il comico Valerio Lundini e la band I Vazzanikki e i Gemelli di Guidonia. L’intento primario è quello di raccontare il Festival in maniera inedita, portando in tv un po’ delle caratteristiche del nostro paese. Anche Fiorello farà delle comparse.

Per Savino Amadeus non ha sbagliato una mossa

“Per me non ha sbagliato una mossa. L’accanimento contro di lui è assurdo”, conclude Savino riferendosi alle accuse di sessismo rivolte ad Amadeus.

Il resto, per lui, sono chiacchiere. Il conduttore si sarebbe limitato a fare dei complimenti a delle belle ragazze, il tutto in buona fede.