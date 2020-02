Appuntamento con la seconda serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera si esibiranno i 12 Big in gara che non hanno cantato ieri e sono tanti i super ospiti invitati all’Ariston, da Gigi D’Alessio a Zucchero, da Massimo Ranieri ai Ricchi e poveri, protagonisti di una storica reunion. Di seguito il racconto live della seconda serata, passo dopo passo, emozione dopo emozione.

Maria De Filippi in collegamento con Sanremo

Fiorello, anche questa sera, subito mattatore al Festival di Sanremo 2020. Se ieri ha fatto il suo ingresso all’Ariston vestito da prete, questa sera l’attore sale sul palco con un riconoscibilissimo travestimento: quello di Maria De Filippi.

Con ironia, dichiara: “Sembro Boris Johnson piastrato!“. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, perché in collegamento telefonico sul cellulare di Fiorello interviene proprio lei: Maria De Filippi. La conduttrice saluta Fiorello, Amadeus e il loro pubblico e si congratula con Amadeus per la buona riuscita della prima serata della kermesse, andata in onda ieri.

La gara dei giovani: avanti Fasma

La gara delle Nuove Proposte prosegue questa sera con altri 4 artisti a contenderi 2 posti per la semifinale.

La prima sfida vede contrapposti Gabriella Martinelli e Lula con Il gigante d’acciaio e Fasma con Per sentirmi vivo: a vincere è Fasma. La seconda sfida, invece, è tra Marco Sentieri con Billy Blu e Matteo Faustini con Nel bene e nel male: ad aggiudicarsi la sfida è Marco Sentieri.

Amadeus e l’Ariston ricordano Fabrizio Frizzi

Amadeus vuole poi ricordare un grande amico della Rai: Fabrizio Frizzi. “Oggi è il 5 febbraio ed è il compleanno di un nostro grande amico: Fabrizio Frizzi. Se Fabrizio ci fosse ancora, questo 70esimo Festival lo avrebbe presentato senza dubbio lui“, le parole del conduttore.

Amadeus poi accoglie sul palco dell’Ariston la moglie del compianto conduttore, Carlotta Mantovan. Insieme ricordano Fabrizio e il pubblico in sala si alza in piedi applaudendo.

Amadeus e Carlotta Mantovan ricordano Fabrizio Frizzi

Il debutto di Emma D’Aquino e Laura Chimenti

Fiorello torna sul palco del Festival per esibirsi in una canzone da lui scritta che, in maniera ironica, racchiude le principali canzoni e i principali cantanti protagonisti della storia della kermesse canora. Sul palco dell’Ariston, a seguire, fanno seguito due delle vallette scelte da Amadeus per questa seconda serata: Emma D’Aquino e la conduttrice del tg1 Laura Chimenti.

Fiorello al Festival di Sanremo

Laura Chimenti e Emma D’Aquino a Sanremo 2020

Inizia la gara dei Big

Dopo i 12 Big che hanno presentato i loro brani nella serata di ieri, questa sera altri 12 pezzi grossi della musica italiana si esibiranno sul palco dell’Ariston. Il primo è Piero Pelù, che canta la sua Gigante. A seguire l’esplosiva Elettra Lamborghini si esibisce sulle note di Musica (e il resto scompare). A seguire Fiorello rientra in scena con in mano una racchetta speciale: quella del tennista Novak Djokovic. Lo stesso sportivo è seduto in platea e viene invitato dall’attore sul palco: la coppia si improvvisa duo musicale e canta una strofa di Terra Promessa di Eros Ramazzotti.

Piero Pelù canta Gigante a Sanremo

Il tennista Novak Djokovic duetta con Fiorello

Sabrina Salerno sbarca a Sanremo

La gara dei Big continua con Enrico Nigiotti che canta Baciami adesso. A seguire, Amadeus presenta la terza valletta che ha fortemente voluto per questo Festival: Sabrina Salerno. Visibilmente emozionata, l’interprete di Boys dichiara: “Questo palco è dove sono cominciati i miei sogni. Dai 5 ai 15 anni ero sanremese perché abitavo qua“. Alla Salerno, poi, il compito di presentare la prossima concorrente in gara: Levante con Tiki Bom Bom. Successivamente è il turno della “band più indie di Sanremo 2020“, così definita da Amadeus: i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr.

Sabrina Salerno: la terza valletta della serata

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro in duetto

Il primo ospite musicale previsto per questa seconda serata di Sanremo è Massimo Ranieri. Lui che il palco dell’Ariston l’ha calcato più volte in passato come concorrente, questa sera si ripresenta nella veste speciale di super ospite. Fra i momenti salienti del suo intervento nella kermesse canora, un emozionante duetto con Tiziano Ferro sulle note della sua intramontabile Perdere l’amore. I due hanno poi scherzato sulla loro somiglianza, con la richiesta inaspettata di Ranieri a Tiziano Ferro: “Chiamami papà“.