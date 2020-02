Molti, anche solo per curiosità e sulla scia di innumerevoli polemiche, hanno dovuto attendere fino a questa seconda serata dal Festival di Sanremo per veder arrivare sul palco, per l’esibizione, il discusso cantante Junior Cally.

Junior Cally senza maschera a Sanremo

Esibizione tra le più attese sul palco dell’Ariston, quella di Junior Cally. Con la sua No Grazie, il cantante si presenta a Sanremo senza la consueta maschera, suo marchio di fabbrica. Resta da vedere se la giuria demoscopica deciderà di premiare il cantante che in queste settimane è stato al centro del chiacchiericcio sanremese, preso di mira per alcuni testi scritti in passato.

Gessica Notaro contro Junior Cally e la maschera simbolicamente opposta

E proprio Junior Cally è finito al centro delle polemiche anche di una delle ultime conferenze stampa post esibizione a Sanremo. A parlare di lui Gessica Notaro, l’ex miss sfregiata con l’acido che ieri sera è salita sul palco dell’Ariston insieme ad Antonio Maggio per cantare insieme La faccia e il cuore, regalando al pubblico un momento di forte emozione ma soprattutto di emozione. E proprio Gessica Notaro, in conferenza stampa, di fronte a chi le ha ripetutamente chiesto come mai, dinanzi alle critiche mosse a Junior Cally, non avesse mai scelto di esprimersi a riguardo, ha deciso così di tuonare in merito: “Ma io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo – si legge su SanremoNews – Lui indossa una maschera per fare show e idolatrare la violenza, io per nascondere i segni della violenza subita” .

