Nuova puntata di Domenica In nel segno di Sanremo: Mara Venier si prepara ad accogliere un ricco parterre di ospiti, tra cui spicca un nome: Bugo. Il cantante, infatti, sarà di ritorno in trasmissione dopo il clamoroso caso che lo ha visto squalificato dal Festival di Amadeus per la scenata con Morgan. L’appuntamento della domenica di Raiuno si prospetta piuttosto frizzante.

Anticipazioni sulla puntata del 16 febbraio

Cosa vedremo a Domenica In il 16 febbraio prossimo? Lo rivelano le anticipazioni lanciate da TvBlog, secondo cui Mara Venier sarebbe pronta a un taglio decisamente ‘sanremese’ del suo format.

La conduttrice, infatti, accoglierà in studio tanti ospiti in arrivo dalla galassia del Festival 2020 appena concluso, nomi tra cui spicca quello di Bugo (reduce dalla clamorosa vicenda della squalifica).

Pronti a guadagnare la scena sarebbero le cantanti Elodie e Levante, mentre ancora resterebbe da chiarire se Elettra Lamborghini parteciperà o meno (dopo la rumorosa assenza durante il confronto con i giornalisti nel post-Sanremo di Domenica In del 9 febbraio scorso).

Proprio Levante potrebbe essere destinataria di alcune domandine curiose sull’ipotesi che il suo ex fidanzato, Diodato, abbia trionfato a Sanremo 2020 con un brano dedicato a lei (Fai rumore).

La conduttrice aveva già stuzzicato il vincitore del Festival su questo punto, mentre per Levante sarebbe la prima volta.

Domenica In… attesa di Bugo

Ma sarà sicuramente una Domenica In… attesa di Bugo, e il motivo non è poi così difficile da rintracciare tra le righe delle scelte di Mara Venier. Il cantante, infatti, dopo quanto accaduto sul palco dell’Ariston è diventato protagonista delle cronache collaterali alla kermesse, destinatario di grande curiosità e attenzioni da parte del pubblico e dei media.

Tanti si chiedono quale sia il suo pensiero (e quali i futuri scenari, professionali e personali) dopo le dichiarazioni in salsa j’accuse rilasciate da Morgan ai giornalisti in più occasioni (non ultima la versione dell’ex Bluvertigo resa a Live – Non la d’Urso).

L’artista, protagonista della clamorosa uscita di scena con cui ha piantato in asso il collega – primo forfait del genere nella storia del Festival – si è detto “devastato” ai microfoni de La Stampa, ma è chiaro che i riflettori sono ancora puntati sulla faccenda e tutti si aspettano di sentire in modo approfondito la sua verità.

Sarà ‘Sincero’ come il suo brano sanremese? Al pubblico l’ardua sentenza.

