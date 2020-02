Archiviato Il Cantante Mascherato, la Carlucci è già al lavoro da settimane per la produzione di un altro kolossal di Rai 1: Ballando con le Stelle. Una stakanovista che – dopo aver gustato il sapore della vittoria dell’anno scorso, sul competitor Amici – quest’anno vuole fare il bis. E per riuscirci sta mettendo su un cast degno di nota.

Sulla stessa pista del marito 7 anni dopo

Ballando con le Stelle è programmato per il prossimo 21 marzo ma il cast è già in via di definizione. Il colpaccio dell’ultim’ora, a quanto pare, avrebbe il nome e cognome di Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli.

A rivelarlo è Alberto Dandolo su Oggi che dà per certo, assodato e confermato, il nome della Berti come concorrente del talent danzereccio. Bocelli, lo ricordiamo, aveva già calcato la pista da ballo di Rai 1 nel lontano 2013 (come Ballerino per una notte).

Gli altri nomi

E per alcuni volti noti che lasciano la barca (Samantha Togni, storica maestra di ballo del programma, non ci sarà quest’anno), ce ne sono molti altri che attendono solo di indossare le scarpette.

Tra i (praticamente) confermati c’è Francesca Fialdini che pare si approcci all’esperienza con grande entusiasmo. A valutare l’offerta sarebbe anche Arisa. L’interprete, che è già stata alla corte della Carlucci ne Il Cantante Mascherato sotto le vesti di Barboncino, al momento ha anche sul piatto l’offerta da parte de L’Isola dei Famosi. Il reality di Mediaset, secondo TV Blog, avrebbe una proposta monetaria più alta. Chi non ci sarà, invece, è Paola Barale che, secondo indiscrezioni, avrebbe richiesto un cachet troppo alto. E a non esserci, dall’altra parte della barricata, anche il competitor Amici che dovrebbe anticipare la messa in onda al venerdì evitando così la sfida diretta.



Il programma, che non sente i segni della stanchezza, è arrivato all’edizione numero 15.