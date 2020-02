Più innamorato che mai, Tiziano Ferro ha deciso di prendersi una piccola pausa dagli impegni lavorativi per raggiungere il marito Victor a Los Angeles. Soprattutto dopo le faticose settimane del Festival di Sanremo, dove Ferro è stato ospite fisso. Sicuramente un modo romantico per accorciare le distanze per due persone che svolgono delle professioni decisamente poco ordinarie.

Per l’occasione il cantante di Latina ha pubblicato un post su Instagram. Con un solo “share” ha condiviso questo momento con i suoi fan e contemporaneamente ha anche fatto una dedica dolcissima al marito.

Tiziano Ferro marito perfetto

Al principio della settimana Tiziano Ferro si lascia immortalare, armato di carrello, all’ingresso del supermercato, poco prima di entrare a fare la spesa.

Il suo sorriso contagioso sulla faccia e una dedica al suo Victor in tutte le lingue che parla: italiano, inglese e spagnolo.

Quando la settimana parte da bravo marito che va a fare la spesa. I veri successi della giornata “Quando la settimana parte da bravo marito che va a fare la spesa. I veri successi della giornata” scrive a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Lo scatto subito colleziona numerosi commenti da parte dei follower. Il primo è un cuoricino di Elettra Lamborghini. Mentre i Tiromancino scrivono: “Il vero rock ‘n’ roll“. Mentre i fan si scatenano: “Fortunato Victor” scrive qualcuno, un po’ seguendo le orme di Barbara D’Urso.

L’amore con Victor Allen

Molti sono chiesti chi è Victor Allen, dal momento che il suo nome non risulta essere noto al mondo dello spettacolo, eppure ci lavora. Laureatosi alla Università di Saint Luis Obispo, per diversi anni è stato il direttore marketing della Warner Bros, mentre ora è direttore operativo dell’agenzia di consulenza Levine Partners.

L’amore con il cantante è nato proprio negli Stati Uniti. Tiziano e il suo Victor si sono sposati, con una cerimonia intima sulle spiagge di Sabaudia, la scorsa estate. La coppia si divide tra la California, dove vive e lavora Victor, e qualche gita in Italia. Questo Natale per esempio lo hanno trascorso a Latina, insieme alla famiglia Ferro.