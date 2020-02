Morgan, tornato ospite nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso ha lanciato una frecciatina al suo ex compagno di avventure a Sanremo Bugo, durante un confronto con Iva Zanicchi. La cantante e l’ex Blu Vertigo erano stati invitati in trasmissione per un chiarimento in merito a una teoria espressa dall’Aquila di Ligonchio.

Morgan, la battuta infelice contro Bugo

Morgan e Iva Zanicchi hanno partecipato a Live-Non è la d’Urso. La donna ha accusato Morgan e Bugo di aver creato ad arte la lite a Sanremo per far parlare di loro e poter ottenere visibilità.

In realtà, una volta in studio Morgan e la Zanicchi sono stati chiamati a parlare anche di Coronavirus ma quando la conduttrice ha chiesto a quest’ultima di dare conto della sua accusa verso Morgan e Bugo, è stato il cantante a prendere la parola: “Perché Bugo ha il Coronavirus, no scherzo”.

A parte la battuta, si è tornati a parlare di quanto accaduto sull’Ariston. Sembra proprio che da parte di Bugo non ci sia volontà di far pace. Morgan, a questo proposito, ha dichiarato: “La sua esibizione era imbarazzante. Lui non la sapeva cantare la canzone di Sergio Endrigo.

Non gliene è mai fregato nulla di mettersi lì a impararla.”

Morgan ha poi continuato, lanciando accuse pesanti: “È vittima di gente che gli ha fatto credere che poi sarebbe diventato famoso. Ha avuto successo grazie al mio gesto disperato. Grazie a questo va in classifica e ha ancora la stupidità di non dire grazie”.

Morgan contro Iva Zanicchi

Durante la trasmissione Live-Non è la d’Urso, Iva Zanicchi ha criticato pesantemente il duetto del Festival di Sanremo di Morgan e Bugo. Ecco le parole della cantante: “La performance è stata penosa.

Lui era stonatissimo. Ho pensato: ‘Morgan fa Sanremo, si mette in gioco però passa un po’ così, in sordina…’”.

Proprio per questo, i due artisti si sarebbero messi d’accordo, per far parlare di loro. Morgan nel programma di Canale 5 ha voluto difendersi anche dalle accuse di Cristiano Malgioglio, secondo cui non sarebbe un genio. L’ex Blu Vertigo, a questo punto, ha replicato: “La rappresentazione dell’ignoranza. Io non mi ritengo un genio, ma che stai dicendo. Dimmi un pezzo di Scott Walker senza andare su Google, ignorante”.

Morgan sottoposto a macchina della verità

Morgan, durante il programma di Barbara d’Urso, si è sottoposto anche alla macchina della verità. Da questa è emerso che non è vero che l’artista avrebbe chiesto soldi al manager di Bugo né, tantomeno, che lui e l’ex amico si sarebbero messi d’accordo, ponendo fine anche alle illazioni di Iva Zanicchi. È stato smentito anche che tra i due ci sarebbero stati calci e sputi dietro le quinte. Nel frattempo, è stato venduto per 6.050 euro il foglio su cui Morgan aveva scritto gli insulti rivolti a Bugo e intonati sul palco dell’Ariston.

