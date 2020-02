La moglie del calciatore del Cagliari, Radja Nainggolan, 10 mesi dopo la scoperta del tumore, torna a parlare della sua malattia in un post Instagram e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Claudia Lai, la scoperta della malattia

La notizia della malattia di Claudia Lai risale a quasi un anno fa. Alla moglie del calciatore del Cagliari è stato diagnosticato un tumore al quarto stadio e Claudia decise di farsi forza e di rilasciare la notizia sul suo profilo Instagram. “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando che si tratti solo di un incubo..è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA”.

La battaglia di Lady Nainggolan

Claudia Lai è stata intervistata da Chiara Zucchelli per La Gazzetto dello Sport. Nelle pagine del giornale, Lady Nainggolan si lascia andare e parla di come abbia e stia continuando ad affrontare la sua battaglia: “In un momento così delicato della mia vita mi sono resa conto di non essere stata abbastanza lucida per affrontare il problema. Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo per capire a cosa stessi andando incontro”.

Claudia Lai: “Non potrò avere più figli“

Claudia continua discorrendo sulla sua battaglia personale: “Da piccola, esattamente 30 anni fa, ho subito un intervento a cuore aperto per una malformazione cardiaca. Il fattore cardiopatia ha influito parecchio perché non posso fare uso di diversi farmaci […]. Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi, come a tutti d’altronde. Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata“.

Poi un’amarissima confessione sulla possibilità di avere figli in futuro “Grazie a Dio ha già due splendide bambine, anche perché non potrò più avere figli. Io sono stata fortunata, mi sono accorto per tempo, anche se era già al quarto stadio. Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volta basta poco per evitare una tragedia”.

I capelli tornano a crescere

Lady Nainggolan, sempre tramite un post Instagram, torna a parlare della sua battaglia contro il tumore. Nell’ultimo post Claudia dice: “Sono passati esattamente 10 mesi da quel maledetto giorno. Quel fo***to giorno che ha stravolto la mia vita. Ho passato dieci mesi di m**da a mascherare rabbia e dolore. Un dolore talmente grande che a parole non riuscirei mai a spiegare. Ho chiuso le emozioni in un cassetto, le lacrime in un fazzoletto e ho affrontato il tutto con il sorriso“.

Il post pubblicato su Instagram da Claudia Lai

E sempre su Instagram si legge: “Ma in realtà quel sorriso non mi appartiene. Ho mascherato bene tutto, dicono, (perciò se sorridi non stai male e non soffri) e tante persone si sono approfittate del mio modo di essere. È tutto vero, la malattia ti cambia, ti apre nuovi orizzonti, cambia il modo di guardare la vita, e tutti, anche le piccole cose diventano importanti. Grazie a chi in questi mesi mi ha supportato“.

