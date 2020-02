Levante è stata fotografata da Chi insieme al suo ex fidanzato Diodato. Nonostante le recenti smentite su un possibile ritorno di fiamma, i due sono stati visti insieme ai loro entourage, davanti ad un locale milanese. Sarà stato un incontro di lavoro?

Il gossip sanremese su Levante e Diodato

Levante e Diodato sono stati al centro del gossip sanremese, a causa della loro relazione finita poco tempo fa. Diodato ha vinto il Festival con Fai rumore, un brano dal testo molto intenso, in cui traspare la storia della fine di una relazione. Il pubblico ha subito collegato la canzone di Diodato ai suoi sentimenti verso Levante. Dopo numerose ipotesi è stata Mara Venier, nella puntata di Domenica In dedicata a Sanremo, a chiedere al vincitore se la canzone fosse proprio per la bella cantante e a ricevere una risposta vaga. Coez aveva postato su Instagram una storia in cui diceva alla siciliana che il brano era dedicato a lei.

Tante piccole informazioni che hanno incuriosito tutti ed hanno appassionato i telespettatori del Festival, speranzosi di trovare delle connessioni tra i due nella loro avventura comune in Liguria. Levante ha però recentemente dichiarato, ospite a Verissimo, di essere fidanzata e di avere solo degli ottimi rapporti amichevoli con Diodato. La cantante aveva anche scritto un brano dedicato all’ex-ragazzo, dal titolo Antonio.

Le foto insieme davanti ad un locale

Chi ha paparazzato i due ex davanti ad un locale di Milano. I cantanti appaiono sorridenti insieme ai loro rispettivi staff. Più che un incontro dettato dall’antico sentimento, infatti, i due sembrano essersi visti per questioni lavorative. Sicuramente finora avevano evitato di mostrarsi insieme, per non suscitare false speranze nei fan, ma adesso, dopo numerose dichiarazioni pubbliche, volte a spegnere la curiosità degli ammiratori, avranno deciso di mettere fine a questa lunga discrezione. Il pubblico dovrà quindi accontentarsi del semplice rapporto amichevole mantenutosi tra i due e sperare, al massimo, in una futura collaborazione artistica.