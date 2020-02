Dopo le accuse di molestie sessuali mosse da alcune donne contro Placido Domingo, l’artista si sarebbe scusato per il “dolore causato”, in un comunicato affidato all’agenzia di stampa spagnola Europa Press. Nella nota, il tenore avrebbe dichiarato di accettare “la piena responsabilità” delle proprie azioni.

La nota di Domingo sulle accuse di molestie

Il tenore Placido Domingo avrebbe affidato all’agenzia spagnola Europa Press alcune considerazioni sulle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne. Lo rivela la stessa fonte, che ha diffuso il comunicato con cui l’artista avrebbe espresso le sue scuse per “il dolore causato” e avrebbe “accettato la piena responsabilità delle sue azioni“.

Domingo si è sempre difeso dalle sinistre ombre montate nel corso degli ultimi mesi, come ribadito nel corso di una intervista al Corriere della Sera: “Mi accusano di cose non vere. Io non ho mai abusato di una persona, né approfittato della mia posizione. La mia coscienza e la mia mente sono tranquille. Si possono commettere errori nella vita ma non ho mai offeso nessuno“.

Il tenore si sarebbe impegnato a percorrere la via di un cambiamento nella galassia dell’opera lirica: “Il mio desiderio è che questo mondo diventi un posto più sicuro dove lavorare, e spero che il mio esempio possa spingere gli altri a seguire i miei passi“.

Il 2019 di Placido Domingo: le accuse

Placido Domingo è reduce da un 2019 piuttosto complicato, dopo che sui media internazionali sono rimbalzate le voci di accuse su presunti abusi. Il caso era esploso nell’agosto scorso, quando 9 donne si sarebbero espresse contro presunte condotte moleste.

Dalle colonne di Associated Press, l’ombra dello scandalo aveva inondato la stampa mondiale e poche settimane più tardi altre 11 donne avrebbero avanzato accuse contro l’artista.

