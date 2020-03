Il nuovo Coronavirus non conosce frontiere e, in poco tempo, ha messo in ginocchio non solo la Cina, anche il resto del mondo, trasformandosi in una vera e propria pandemia. Ora che l’emergenza è arrivata anche negli Stati Uniti, colpendo comuni cittadini, politici… costringendo al Lockdown di diversi Stati, dal carcere di Rikers è arrivata la notizia che Harvey Weinstein risulta positivo.

Harvey Weinstein positivo

Il produttore cinematografico, condannato a 23 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini sessuali, è risultato positivo al Covid-19. A dare l’annuncio è il Niagara Gazette, che afferma che Weisntein è stato portato in isolamento e trasferito in un’altra struttura carceraria.

Oltre a Weinstein, ci sono altri 21 detenuti e 17 addetti del carcere ad essere risultati positivi ai test.

Weinstein soggetto a rischio

Ora Weinstein si trova rinchiuso nel carcere di Wende, una struttura nei pressi di Buffalo, Stato di New York. Non sono note le sue condizioni ma a detta del Niagara Gazette, i medici sono preoccupati. Weinstein è un soggetto a rischio; oltre ad essere nella fascia di età più colpita, il produttore è stato recentemente sottoposto ad un’operazione al cuore.

Recentemente ha avuto ulteriori complicanze di salute, legate alla pressione alta.

