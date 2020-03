Fernanda Lessa è stata eliminata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda mercoledì 25 marzo. La modella brasiliana, prima di conoscere l’esito del televoto, ha raccontato alcuni episodi della sua infanzia.

L’infanzia difficile di Fernanda Lessa

Nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip, dopo aver chiarito l’ennesima querelle con Antonella Elia, Fernanda Lessa ha spiegato al pubblico l’origine del suo dolore. Prima ragione il bullismo: “Ero in una scuola americana. Mio padre era colonnello della polizia miliare, mia madre infermiera, non potevano permettersela. Ho vinto una borsa (di studio) e ci sono potuta andare – spiega Fernanda ad Alfonso – Mi prendevano in giro perché ero povera, mi isolavano e mi davano della secchiona, mi dicevano che ero troppo magra e che usavo gli occhiali“.

Poi racconta del difficile rapporto con i genitori: “Mi bullizzavano. Mio padre mi diceva di non mangiare altrimenti sarei diventata obesa, mia madre mi chiedeva di non ridere altrimenti mi sarebbero venute le rughe“. Nonostante i fantasmi del passato, Fernanda in puntata si commuove davanti a un videomessaggio dei genitori: “Oggi, da mamma, non li incolpo più“.

La dipendenza di Fernanda dall’alcol

Oltre ad aver raccontato la sua infanzia, Fernanda ha parlato della sua dipendenza, questa volta col sorriso, dato che sta vincendo la sua battaglia. Fernanda Lessa, dopo aver espresso la propria opinione sull’origine della sua dipendenza, ha lanciato un importante appello ai giovani: “Il problema è legato a dove sono nata io: in Brasile c’è questo problema. È normale bere dopo, ma non è normale. È una cosa che vorrei passare specialmente ai giovani: non è una cosa fi*a. Rovina le famiglie, è un cancro“.

Fernanda chiude il discorso con una promessa fatta a se stessa, consapevole dei grandi risultati ottenuti fino a questo momento: “La cosa più difficile che ho fatto nella vita è stata smettere di bere“.

In un toccante video mostrato prima dell’intervista, Fernanda Lessa ha esultato dichiarando che sono passati oltre “580 giorni senza bere un goccio d’alcol”. Un traguardo importante e che testimonia la sua voglia di cambiare vita.

Guarda il video

Approfondisci

Tutto sul GF Vip