Come la maggior parte anche Il Capitano sta trascorrendo questi giorni tra le mura di casa, a causa della quarantena. Francesco Totti trascorre le sue giornate con la moglie Ilary Blasi e con i tre figli Chanel, Cristian e la piccola Isabel. Con loro affronta l’emergenza Coronavirus, per la quale ha voluto dare il suo personale contributo.

E proprio queste giornate Totti le ha volute raccontare in un’intervista rilasciata a Diletta Leotta pe Dazn. Come al solito Il Capitano non perde l’occasione per raccontare il lato comico della cosa di questa condizione, per molti difficili da gestire: la quarantena.

La quarantena di Totti

In casa le giornate sembrano infinite, ci stanno passando tutti. Per fortuna Totti può contare sull’allegria della sua meravigliosa e affiatatissima famiglia. “Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare” ammette l’ex capitano della Roma.

“Intratteniamo i bambini, giochiamo con loro, ci dedichiamo alla cucina. Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani, stai a casa però è come se fossi un ospite” racconta lo sportivo strappando qualche sorriso svelando i retroscena della vita di coppia.

“Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole ‘buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?“.

Cristian e Chanel una spalla perfetta

Inevitabile che l’amatissimo calciatore fosse coinvolto nelle challenge di questi giorni. In tanti lo hanno nominato e taggato, ma lui per fortuna riesce a tendere duro ad ogni sfida, grazie alla partecipazione di due piccoli aiutanti, i suoi figli maggiori, Chanel e Cristian.

“I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, ma io su Instagram mi devo far aiutare da Cristian e Chanel” ha raccontato Totti.