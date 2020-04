Arriva in questi momenti il nuovo bollettino della Protezione Civile sui numeri del contagio da Coronavirus in Italia. Gli ultimi dati del contagio aggiornati al 14 aprile in un clima di leggera distensione in cui il governo propende per avere lo sguardo rivolto al futuro in visione di quella sembra sarà la “fase 2” della gestione dell’emergenza.

Coronavirus, fase 2: in cosa consiste

Il 3 maggio è la nuova data a cui guardano gli italiani, la stessa indicata da Giuseppe Conte venerdì sera scorso quando ha prolungato le misure di restrizione.

Come si articolerà il lento risveglio dell’Italia ancora non è chiaro ma sembra poter contare due elementi sinora contemplati: una riapertura lenta e graduale delle imprese già a ripartire dal venturo 20 aprile (ammesso e concesso che rispettino tutti i parametri di sicurezza) e un’uscita scaglionata per “fasce d’età”. A fondamento di tutte le ipotesi che si trovano in fase di filtraggio al governo ci sono però i dati, impossibili da non valutare.

Il punto della situazione in Italia: il bollettino del 14 aprile

Ci sono delle costanti positive e delle variabili che vacillano facendo preoccupare.

Il numero dei nuovi accessi nelle terapie intensive sembra essersi stabilizzato al ribasso ma gli ultimi dati rilevati nella sola Lombardia ieri, con una nuova risalita del numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus sembra preludere il fenomeno più temuto: l’ondata di ritorno.

Una “seconda turnata” di contagi che il governo sta cercando di ostacolare in tutti i modi. Intanto arrivano puntuali alle 18 i numeri aggiornati sull’epidemia Covid-19: salgono con oggi a quota 21.067 i morti in totale per Coronavirus in Italia, con la registrazione di 602 nuovi decessi.

Sale anche il numero dei positivi al Covid-19 in Italia con 675 casi registrati oggi per un totale di 104.291.

Aumentano anche i guariti: sempre in Italia sono stati registrati oggi 1.695 casi per un totale di 37.130. In tutto al momento in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono stati registrati 162.488 casi di Coronavirus (contando positivi, guariti e decessi).

