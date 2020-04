Tante le novità del giorno relative all’emergenza Coronavirus in Italia. Continua a darsi da fare il governo che domani, nella figura di Giuseppe Conte, sarà impegnato in una lunga discussione a livello europeo nella quale si deciderà la sorte del Paese in termini economici alla luce di quelli che saranno i finanziamenti di Bruxelles.

Di questi momenti, come di consueto, il bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia con i dati raccolti regione per regione.

Coronavirus, i numeri del contagio aggiornati al 22 aprile

Dal 4 maggio molte delle attività tempestivamente bloccate potrebbero tornare ad essere produttive ma sul da farsi il futuro degli italiano è quanto mai avvolto in una nebulosa di “se” appena appena accennati.

Il profilarsi dell’agognata “fase 2” sembra dipendere dai dati sul contagio di queste settimane che anticipano l’incidente data del 4 maggio, l’ultima su cui ha proferito lo stesso Conte.

Di questi momento l’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia Coronavirus in Italia. Di oggi la registrazione di -10 casi positivi in Italia, per un totale che scende a 107.699 attualmente positivi sul territorio.

2.943 i casi di persone guarite registrate oggi, per un totale di 54.543 persone guarite in Italia.

Coronavirus: +437 morti nella giornata di oggi

Da aggiornare anche il numero dei morti in Italia per Coronavirus: registrati oggi 437 casi per un totale di 25.085 decessi in Italia dall’inizio dell’epidemia. Attualmente in Italia si contano 187.327 casi di persone che hanno contratto il Coronavirus, tenendo conto di positivi, guariti e deceduti.

Positive intanto le notizie che arrivano da Mantova, dove è guarita dal Coronavirus una donna di 28 anni incinta, dopo una trasfusione di plasma immune, precedentemente prelevato da pazienti a loro volta guariti dal Coronavirus.

