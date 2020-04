Arriva in questo momento l’ultimo bollettino aggiornato sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Come ogni sera alle 18, la Protezione Civile interviene in merito all’aggiornamento dei numeri del contagio da Coronavirus riportando i dati regione per regione.

Coronavirus in Italia: il bollettino del 23 aprile

Di questi momenti gli ultimi dati che riguardano l’epidemia di Covid-19 in Italia. Cala ancora il numero delle persone che sarebbero al momento positive in Italia al Coronavirus: 106.848 casi, -851 rispetto alla giornata di ieri. Da aggiornare ancora il numero delle persone positive e successivamente guarite da Covid-19: si registrano oggi 3.033 guariti, per un totale pari a 57.576.

Stabile e ancora alto il numero dei morti: 464 in più rispetto alla giornata di ieri per un totale di 25.549 vittime in Italia.

Tenendo conto di tutti i casi (attualmente positivi, guariti e deceduti) in totale si contano 189.973 casi di Coronavirus accertati in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus: la fase 2

Tante le odierne novità parlando di Coronavirus in Italia soprattutto in riferimento a come avrà luogo e come sarà strutturata la fase 2 di gestione e contenimento dell’epidemia, volto alla più sicura convivenza con il virus.

Dal 27 aprile di fatto vedranno nuovamente la luce numerose imprese che torneranno attive dopo il lockdown dello scorso 9 marzo e dal 4 maggio, data “X”, si avrà modo di ricominciare a muoversi in sicurezza sul territorio ma solo all’interno della propria regione.

Qualunque spostamento avverrà comunque, senza eccezioni, all’insegna dell’uso di mascherine e guanti che non ci abbandoneranno in fretta così come la regola dettata dal distanziamento sociale. Novità anche per quanto riguarda l’autocertificazione: secondo ultime informazioni trapelate, nel corso della fase 2 potrebbe sparire l’obbligatorietà di presentare il modulo se lo spostamento avverrà all’interno dello stesso comune mentre si renderà necessario da un comune all’altro.

