Gli occhi degli italiani sono fissi su quello che accadrà dal 4 maggio in avanti, giorno in cui ufficialmente l’Italia entrerà nella “fase 2” della gestione dell’emergenza Coronavirus. Attività che ritornano ad essere produttive e misure di sicurezza lievemente allentante per i “congiunti”. Intanto però, continua ad arrivare puntualmente il bollettino sulla situazione del contagio da Covid-19 in Italia.

Coronavirus, la fase 2: cosa cambia dalla fase 1?

Ieri l’ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rivolgendosi direttamente ai cittadini ha voluto esporre e spiegare come il Governo ha deciso di muoversi all’interno di quella che sarà, dal prossimo 4 maggio, la Fase 2 dell’emergenza per l’epidemia di Coronavirus.

Dai prezzi calmierati delle mascherine, in vendita ad un prezzo equo, alla spiegazione ponderata sul Recovery Fund, il sostegno economico verso il quale propende in questo momento l’Europa.

In un contesto che ancora deve trovare concretizzazione nella realtà, arrivano anche importanti novità che riguardano i cittadini stessi. Dal 4 maggio infatti si potrà far visita ai propri familiari. Si parla però solamente di “congiunti”, non di amici né di conoscenti e gli incontri dovranno avvenire comunque nel più ligio rispetto delle misure di sicurezza come il distanziamento sociale e con l’uso di mascherine e guanti protettivi onde evitare una nuova ondata di contagi.

La stessa che Conte, parlando apertamente alla nazione, non ha nascosto di temere e non ha celato l’eventualità che accada.

Covid-19, il bollettino del 27 aprile

Parlando proprio di contagi, di oggi il nuovo bollettino della Protezione Civile che fa il punto della situazione sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Dopo una nuova risalita di ieri segnata dai nuovi positivi registrati, di oggi la notizia di –290 casi per un totale di 105.813 attualmente positivi.

Ancora tanti i guariti: oggi 1.696 per un totale complessivo pari a 66.624. Sempre nella giornata di ieri inoltre si è toccato il numero più basso di morti dopo lunghe settimane che hanno visto i decessi quasi sempre oltre la soglia dei 400 casi al giorno. 333 i deceduti registrati in data odierna per un totale di 26.977 deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Dalla fine di febbraio, in Italia, tenendo conto di positivi al Covid-19, guariti e deceduti, sono state 199.414 le persone che hanno contratto il virus.

