Anche oggi, come da oltre 1 mese e mezzo circa, arrivano puntuali i dati raccolti dalla Protezione Civile sull’andamento della situazione italiana legata all’epidemia di Coronavirus. Di ieri la notizia che riguardava il superamento dei 200mila contagi sul territorio dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus Italia, il bollettino del 29 aprile

Di questi momenti l’ultimo bollettino con i dati che puntualmente vengono raccolti dalla Protezione Civile e trasmessi da Regione a Regione sulla situazione nuovi contagi, guariti e decessi in Italia per il Coronavirus. Continua al ribasso l’aggiornamento del dato relativo agli attualmente positivi, scesi in data odierna a 104.657 con -548 casi registrati.

Oltre 70mila i guariti da Covid-19

Aumentano i guariti dal Covid-19 negli ospedali italiani: registrati in data odierna 2.311 nuovi guariti per un totale che conta ora 71.252 casi. Diversa ancora la situazione per i decessi che permangono stabili ma comunque al di sopra delle centinaia: anche oggi sono stati registrati 323 morti per Covid-19, per un complessivo 27.682 vittime. In totale, dall’inizio dell’epidemia in Italia, sono stati registrati 203.591 casi di contagio.

La fase 2: dal 4 maggio attenuate le restrizioni

Dal 4 maggio avrà avvio la tanto agognata “fase 2” relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 che prevede una lenta attenuazione delle misure restrittive imposte in precedenza per fugare il pericolo che il virus proliferasse incontrollato.

Oltre alla possibilità di poter, compilando un apposito nuovo modulo di autocertificazione, far visita ai propri congiunti, sarà possibile muoversi da una Regione all’altra per comprovate esigenze che potranno essere oggetto di controlli da parte delle autorità così come per poter far ritorno nel proprio domicilio o luogo di residenza.

Sempre di oggi anche le novità che arrivano dal Ministero dell’Istruzione con Lucia Azzolina che ha indicato il 17 giugno come data di inizio dell’Esame di Stato che, facendo fronte a tutte le difficoltà dovute all’emergenza Covid-19, sarà diverso dal classico esame.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, attivato il numero verde per l’assistenza psicologica

Coronavirus, l’app Immuni sarà disponibile dal mese di maggio