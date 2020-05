Tina Cipollari ha rivelato recentemente come sta trascorrendo questa quarantena. L’opinionista di Uomini e Donne, tornato con una nuova versione, soffrirebbe di incubi e difficoltà a dormire, probabilmente scossa da quello che sta accadendo con il Coronavirus.

Isolamento senza il fidanzato

Siamo ormai arrivati alla Fase 2 delle restrizioni dovute al Coronavirus e oggi Tina Cipollari parla col settimanale Nuovo di come ha vissuto questo periodo, svelando tutte le sue debolezze. Il volto del dating show di Canale 5 ha rivelato: “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi.

Adesso gradualmente mi sto abituando”. Tina spera che questo difficilissimo momento possa finire presto, ovviamente con tutte le limitazioni del caso. “Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli” ha aggiunto Tina. Inoltre, sarebbe anche sola visto che il fidanzato della Cipollari è lontano per lavoro e secondo indiscrezioni anche le nozze sarebbero saltate. A questo proposito viene riportato: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata”

Tuttavia, è occupata anche con i suoi tre figli adolescenti: “Non conosco noia”, ammettendo comunque come sia difficile tenerli chiusi in casa.

“L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”.

Il divertente video Instagram sul post quarantena

Tina Cipollari è anche seguitissima sui social. L’ex moglie di Kikò Nalli, ha pubblicato una foto divertente su Instagram a inizio quarantena che la ritrae con uno dei suoi più cari amici in un fotomontaggio con il dottore Nowzaradan di Vite al limite, scherzando sul fatto che starebbe ingrassando durante questa quarantena, dopo la dieta a cui si è sottoposta nei mesi scorsi.

Inoltre, proprio nelle ultime ore, Tina ha postato un vecchio video su Instagram in cui lei e Gianni Sperti parodiavano uno dei tanti appuntamenti fallimentari di Gemma Galgani con un suo corteggiatore, riadattandolo a quello che accadrà dal 4 maggio in poi, quando sarà possibile cominciare a uscire di nuovo.

Le critiche a Gemma Galgani

Uomini e Donne, di cui Tina Cipollari è grande protagonista, è di nuovo in onda dal 16 aprile, seppur con un successo discutibile, e sempre su Nuovo la donna ha detto la sua sulle nuove conoscenze di Gemma Galgani, già presa in giro nella prima puntata con una buffa mascherina.

Nello specifico, Tina ha criticato la dama del trono over per l’interesse mostrato per Sirius, un ragazzo più giovane di lei di ben 44 anni. “Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat. Non credo l’abbia messo in conto. Credo che prenderà un’altra bella cantonata” sono state le parole al veleno di Tina.

