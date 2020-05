Nell’Italia che riparte in mezzo all’emergenza Coronavirus, si torna a parlare anche di ripresa dell’attività sportiva. Per questo in televisione e nei programmi spuntano con maggiore frequenza volti e professionisti, del campo e non. Tra questi, la giornalista Ilaria D’Amico, protagonista di una gaffe che riguarda il compagno Gianluigi Buffon.

La quarantena di Buffon e della D’Amico

L’occasione per rivedere Ilaria D’Amico è stata a Che Tempo che Fa. Ospite in studio il virologo Roberto Burioni, la cui presenza da Fazio ha alimentato anche molte polemiche. In collegamento, invece, Paolo Maldini e la giornalista.

Il primo, indimenticabile capitano del Milan, ha raccontato il contagio patito da tutta la famiglia Maldini. Ilaria, invece, è arrivata in collegamento subito con un momento di imbarazzo causato dallo stesso Fabio Fazio.

“Sai Paolo – ha detto Fazio – Gigi si è allenato durante il confinamento“. Poi ha proseguito: “E ha fatto allenare anche Ilaria, che ora a tutti gli effetti è una tua collega: ha la pubalgia!“. Immediato l’imbarazzo della D’Amico, che si è coperta il volto: “Dai Fabio, te l’ho raccontato in privato. Mi prende in giro tutta Italia!

“. A rompere l’imbarazzo ci pensa Maldini: “Ilaria, la pubalgia non passerà mai: benvenuta tra i calciatori“.

60 giorni insieme in casa

Poco prima, la D’Amico aveva raccontato che questa quarantena ha dato alla a lei e a Buffon la possibilità di stare 60 giorni insieme in casa. Una cosa di norma impossibile per i loro lavori: “Era una prova totale per noi. Al massimo un mese siamo stati insieme, le 4 settimane di vacanza“.

Una buona prova, considerando le voci che nel recente passato vedevano Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon pronti a sposarsi dopo oltre 5 anni di relazione (iniziata nello scandalo) e un figlio, Leopoldo Mattia.

Ilaria D’Amico tifosa laziale?

Nella stessa intervista a Che Tempo che Fa, la D’Amico si è lasciata andare a qualche parola che per alcuni tifosi potrebbe suonare di troppo. L’apprezzata giornalista, infatti, alla domanda su chi potesse vincere lo Scudetto ha risposto: “Faccio questo mestiere da più di vent’anni e la gente pensa sia della Juventus… Io trovo la Lazio meravigliosa come storia e questa stagione ha fatto un cammino importante“.

I tifosi della Juventus potrebbero non aver gradito il mancato endorsement alla squadra del compagno. Ma la D’Amico è ben lontana dallo stereotipo della Wags, le mogli e fidanzate di sportivi famosi: professionalità giornalistica prima di tutto, anche della pubalgia e degli allenamenti con Buffon.

