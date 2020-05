Elisabetta Gregoraci sospetta di essere stata tradita. Lo ha raccontato a Caterina Balivo, aggiungendo anche di averlo scoperto subito ed essere stata capace di perdonare. La showgirl si è collegata dalla sua casa a Montecarlo durante il programma Vieni da me, dove già in passato ha parlato della sua vita privata, e ha accettato di rispondere alle domande al buio della Balivo, raccontando la scoperta fatta qualche tempo fa, senza poi risparmiare qualche piccola critica verso alcune colleghe.

Il sospetto tradimento della Gregoraci

“Secondo me sì“, è questa la risposta della Gregoraci alla domanda “sei mai stata tradita?

“. Una risposta diretta e sincera, che ha ovviamente dato il via ad alcuni aneddoti. “Dovete sapere che io sono una detective un po’ rompiscatole quando sto con una persona” ha raccontato la Gregoraci. “In passato nel cellulare ho beccato dei messaggi di varie signorine che, come dire, erano molto gentili”.

L’ex conduttrice di Made in Sud non ha voluto specificare quale fosse l’uomo destinatario di quei messaggi. Ma ha subito aggiunto che non si è persa d’animo dopo la scoperta. “A quei messaggi ho risposto io e ho scritto: sono Elisabetta, ho preso io il telefono.

Scusa, mi dispiace. Ciao”.

La relazione comunque non è degenerata perché la Gregoraci ha deciso di perdonare il suo uomo. “L’ho perdonato, vedevo che erano cose abbastanza soft”.

Le scelte sbagliate nella vita

Nel corso della stessa intervista, dove la Gregoraci ha anche confessato un episodio molto doloroso della sua vita, si è finiti col parlare degli errori della vita. La Gregoraci ha spiegato che per lei “Le scelte anche quando capisci che magari non sono la cosa giusta, ti insegnano sempre qualcosa.

Non parlerei mai di scelte sbagliate“. Poi ha continuato: “Ho vissuto tante vite. Non parlerei di scelte sbagliate, forse avrei fatto cose piuttosto che altre. Ma mi hanno fatto capire e diventare la donna che sono oggi“.

“Non esistono scelte sbagliate nella vita, perché ti insegnano comunque qualcosa. Ci sono esperienze e scelte che in passato ho fatto e che forse non rifarei, ma sono servite a farmi capire quali sono le scelte che non vanno fatte, e a farmi diventare come sono oggi”.

Il rapporto con le colleghe

L’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato anche del rapporto che si instaura con le colleghe nel mondo dello spettacolo.

“C’è una certa differenza purtroppo quando si lavora con colleghi uomini e con colleghe donne. Questa cosa fa sempre dispiacere”.

“Ho avuto a che fare con alcune colleghe e sentivo che non erano sincere quando mi dicevano qualcosa” ha raccontato. “Io nella mia vita ho aiutato alcune donne e ragazze che hanno lavorato con me, dando loro dei consigli. Ma non sempre si viene corrisposte”. Quindi chiude con una battuta: “Sono troppo buona, Caterì“.

L’incidente domestico a Montecarlo

Elisabetta Gregoraci ha poi commentato quando accaduto un paio di giorni fa, quando ha allagato il suo appartamento a Montecarlo.

“Sono una pasticciona. Ho aperto l’acqua, poi ha suonato il telefono. Pensavo che l’acqua finisse dentro la vasca, e invece è uscita. Nel frattempo ho fatto altre mille e cinquecento cose, e quando sono tornata avevo il bagno allagato”.

