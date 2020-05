Nessuna gravidanza per Barbara d’Urso che rispolvera dall’album dei ricordi una vecchia fotografia ormai datata che la immortala giovanissima e con un evidentissimo pancione. Uno scatto che sui social trova spazio in chiave “vintage” tra le tante fotografie che hanno invece coinvolto proprio in questi giorni tante altre vip diventate mamme recentemente.

Daniele, Marino, Seredova: le neomamme dello spettacolo

È un Instagram che a tratti, a seconda di ciò che appare nel feed, sembra essere una sorta di sala d’aspetto social. Tantissimi gli scatti pubblicati sul social network che in questi giorni hanno coinvolto i “neonati vip”.

L’ultima in ordine temporale è stata proprio Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane che dopo la consueta diretta di ieri mattina su Rai1 ha dato alla luce la sua piccola Carlotta ma prima di lei è stata la volta di Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, diventata mamma di Nina Speranza. Qualche giorno prima era nata invece Vivienne, la terzogenita della modella Alena Seredova e ancor prima, il 13 maggio scorso, la volta di Azzurra, la piccola di Beatrice Valli ex di Uomini&Donne.

Barbara d’Urso: lo scatto incinta dell’88

In questo clima di famiglie allargate e neomamme, si inserisce con uno scatto “a tema” anche la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso che ripesca dal passato il suo personale ricordo della gravidanza. Giovanissima e con un evidente pancione: così appariva Barbara d’Urso nel 1988. Uno scatto che la immortala al fianco di Mauro Berardi, il suo ex compagno al quale sembra dedicare anche una non troppo velata didascalia: “Settembre 1988, la felicità è tutta lì. e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa“.

Barbara d’Urso, lo scatto pubblicato su Instagram che la ritrae incinta nell’88 al fianco dell’ex. Fonte: Instagram

