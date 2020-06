Fabrizio Corona non torna in carcere: è la novità emersa nelle ultime ore sulle sorti giudiziarie dell’ex re dei paparazzi. La Cassazione avrebbe annullato il provvedimento dei magistrati milanesi secondo cui avrebbe dovuto scontare in prigione il periodo trascorso in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018.

Fabrizio Corona non torna in carcere

La Cassazione avrebbe annullato, con rinvio al tribunale di Sorveglianza di Milano per una nuova valutazione, il provvedimento con cui i magistrati avevano stabilito che Fabrizio Corona avrebbe dovuto scontare 9 mesi di carcere in più, equivalenti al periodo già scontato dall’ex re dei paparazzi in affidamento terapeutico.

A spiegarlo, come riportano Ansa e Adnkronos, sarebbe stato il legale dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, che aveva presentato ricorso alla Suprema Corte con l’avvocato Antonella Calcaterra.

Corona, attualmente ai domiciliari, era uscito dal carcere lo scorso dicembre per passare in detenzione domiciliare in una comunità terapeutica. Nell’aprile 2019, i giudici avevano revocato l’affidamento terapeutico concessogli nel febbraio 2018, poi sospeso per le violazioni delle restrizioni.

Dopo il ricorso della difesa, la palla torna di nuovo alla Sorveglianza come disposto dalla Cassazione.

I difensori di Corona, riporta TgCom24, avrebbero sostenuto l’assenza di presupposti utili ad annullare i 9 mesi già scontati (anche per la sopraggiunta assoluzione definitiva nella vicenda dei soldi trovati nel controsoffitto).

La reazione sui social: “Vamos guerriero“

“Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio“: sarebbe questo, secondo Adnkronos, il primo commento sulla decisione della Cassazione da parte dell’avvocato Chiesa, difensore di Corona.

La reazione del diretto interessato è arrivata via social, con un video e un post pubblicati sul suo profilo Instagram. “Hasta la victoria siempre. Vamos guerriero e andiamo” è la didascalia che accompagna uno scatto di Fabrizio Corona che festeggia in tribunale.

Post di Fabrizio Corona su Instagram

Nel breve filmato condiviso sul web, il messaggio ai suoi sostenitori: “Ringrazio tutti quanti per i bellissimi commenti che mi sono arrivati per il grande sostegno che ho ricevuto, un abbraccio grandissimo di vero cuore e non ho ancora smesso di lottare“.

