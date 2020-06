Stefano De Martino è al centro del gossip in questo ultimo periodo per via della rottura con Belen Rodriguez. Il ballerino è sempre più distante dalla showgirl argentina e, a confermarlo, è l’ultimo video pubblicato su Instagram, in cui appare solo e pensieroso su una barca. E intanto è imminente l’intervista a Domenica In, in cui probabilmente parlerà della crisi in corso.

Stefano De Martino: solo e pensieroso in un video

Sono giorni piuttosto turbolenti per Stefano De Martino. Il ballerino napoletano è al centro di una dura crisi d’amore con la moglie Belen Rodriguez e il rapporto tra i due sembra essersi irrimediabilmente incrinato.

Tantissimi i retroscena legati a questa rottura, da una furibonda litigata di coppia alla più clamorosa ipotesi di un tradimento del ballerino ai danni della argentina. Nessuna certezza permette ancora di stabilire come siano andate realmente le cose. Certo è che per Stefano De Martino non sono giorni semplici. A confermarlo è l’ultimo video postato sul proprio profilo Instagram, in cui si vede il ragazzo solo e pensieroso su una barca. Solo il buio e il silenzio attorno a lui, che si lascia dondolare dalle onde del mare alla ricerca di risposte a mille perché.

Stefano De Martino a Domenica In: cosa aspettarsi

Né De Martino né Belen hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche che confermino le voci sulla loro crisi. La showgirl, giorni fa, aveva condiviso con i followers un video in cui si sfogava sul difficile periodo che stava attraversando. Ma solo riferimenti indiretti alla crisi con il marito. Un’ottima probabilità di conoscere qualche dettaglio in più su questa storia potrebbe arrivare dalla prossima puntata di Domenica In.

Ai microfoni di Mara Venier, nella diretta del programma di Rai 1 di domenica 14 giugno, interverrà proprio Stefano De Martino. Il ragazzo sta scaldando i motori per l’avvio della nuova edizione di Made in Sud, trasmissione targata Rai 2 che lo vedrà alla conduzione. Ma l’intervista di zia Mara, molto probabilmente, toccherà anche il clamoroso gossip di cui è protagonista assieme a Belen. Il ballerino si sbilancerà? Usciranno nuovi dettagli sulla loro rottura? L’appuntamento è per domani pomeriggio su Rai alle 14:00, con Mara Venier e la sua Domenica In.

