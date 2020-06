Motori caldissimi per la nuova puntata di Domenica In: spuntano le anticipazioni su cosa andrà in onda nell’appuntamento numero 40 con l’edizione targata Mara Venier. Tra gli ospiti anche a Eleonora Daniele e Stefano De Martino.

Domenica In: anticipazioni sulla nuova puntata

Le anticipazioni della nuova puntata di Domenica In, in onda il prossimo 14 giugno, arrivano da TvBlog e tracciano il quadro di un appuntamento ricco di argomenti e nomi importanti.

Mara Venier, recentemente vittima di un piccolo incidente che le è costato una frattura, si prepara ad accompagnare il pubblico di Rai1 con la tappa numero 40 della sua spumeggiante edizione.

Gli ascolti continuano a sorriderle, e dopo la prima ipotesi di chiudere battenti il 31 maggio scorso, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che la sua trasmissione andrà in onda fino al prossimo 28 giugno. Un cambio di rotta che fa felice il pubblico, arrivato dopo gli iniziali sintomi di stanchezza della conduttrice, che ai microfoni di Chi aveva accennato la volontà di concludere la stagione almeno ai primi del mese.

Gli ospiti di Mara Venier del 14 giugno

Ma entriamo nel vivo della scaletta che “zia Mara” avrebbe confezionato per domenica 14 giugno: secondo TvBlog, ci sarebbe una rosa di grandi personaggi pronti a dispensare al pubblico momenti interessanti e coinvolgenti.

Tra i volti di punta che sarebbero attesi in puntata, quello di Gianna Nannini. L’artista, già ospite di Domenica In nel dicembre scorso, poche ore fa si è resa autrice di una replica a tinte ruvide rivolta a Paul McCartney. L’ex Beatles aveva espresso il suo aspro disappunto per la decisione italiana di non rimborsare i biglietti dei live saltati a causa dell’emergenza Covid (si sarebbe optato per un voucher), e la cantautrice toscana ha replicato pubblicamente con un post poi diventato virale sui social: “Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia.

Invece di cancellare il tuo concerto cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto!“.

In studio sarebbero attesi anche Christian De Sica e Giovanna Ralli, presenti per un ricordo speciale in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’intramontabile Alberto Sordi.

Tra gli ospiti del nuovo appuntamento sulla rete ammiraglia Rai, anche Nek e il professor Bassetti (esperto chiamato a parlare del Coronavirus nel consueto spazio di approfondimento sul tema).

Spazio anche alla conduttrice Eleonora Daniele (fresca di maternità per la nascita della sua Carlotta), che dovrebbe essere presente in collegamento da casa, prima volta davanti alle telecamere dopo il parto. Il volto amato di Storie Italiane ha scelto proprio Mara Venier come madrina della sua bimba, emozionando la diretta interessata e il pubblico con una ufficiale proposta in diretta proprio a Domenica In.

Secondo le anticipazioni emerse finora, ci sarebbe anche un collegamento con Stefano De Martino, prossimo al ritorno su Rai2 con il suo Made in Sud. Uno degli interrogativi di fondo riguarda gli argomenti che Mara Venier tratterà con l’ex ballerino di Amici: ci sarà posto anche per parlare della presunta tempesta d’amore con Belén? La risposta arriverà molto presto.