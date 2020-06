Nella giornata di oggi è circolata la notizia secondo la quale i genitori di Maddie McCann avrebbero ricevuto una lettera dalla procura tedesca che confermerebbe l’ipotesi che la loro bambina, Madeleine, sarebbe morta.

Nelle ore successive è arrivata la pronta risposta dei genitori sul sito findMadeleine.com, dove si possono leggere gli ultimi aggiornamenti ufficiali della famiglia.

La smentita: nessuna lettera alla famiglia

Kate e Jerry McCann hanno smentito del tutto la notizia della ricezione della lettera: “La notizia ampiamente comunicata che abbiamo ricevuto una lettera dalle autorità tedesche che afferma che esistono prove che Madeleine è morta è falsa”.

La notizia avrebbe pesato notevolmente a livello emotivo per i famigliari e gli amici della piccola: “Come molte altre storie non confermate nei media questa ha causato ansia non necessaria ad amici e famiglia ed una volta ancora ha bloccato le nostre vite”.

Nessun legale d’appoggio né portavoce

Sarebbe smentita, inoltre, la notizia secondo la quale la famiglia McCann avrebbe un portavoce o un legale a cui appoggiarsi: “Non abbiamo un portavoce di famiglia né paghiamo attivamente degli avvocati. Qualsiasi commento recente attribuito nei media non sono arrivati da noi, a meno che non siano stati pubblicati sul nostro sito web.

Se ci fossero importanti sviluppi che possono essere resi pubblici, verranno emessi tramite canali ufficiali di polizia”.

Il post precedente: i ringraziamenti alle autorità

Prima di oggi i genitori di Maddie avevano fatto un solo precedente commento ai nuovi sviluppi, il 3 giugno scorso: “Vogliamo ringraziare le forze di polizia coinvolte per i loro continui sforzi nella ricerca di Madeleine. Tutto ciò che abbiamo sempre voluto era trovarla, scoprire la verità e portare i responsabili alla giustizia.

Non perderemo mai la speranza di trovare Madeleine viva ma qualunque dovesse essere l’epilogo, dobbiamo sapere e trovare pace”.

