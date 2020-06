Dopo l’ultima puntata di Eurogames, andata in onda il 24 Ottobre 2019, Ilary Blasi si è presa un periodo di pausa dal piccolo schermo per stare un po’ con la famiglia. Ora però, la pausa è finita e l’amata conduttrice si sta preparando a tornare.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Ilary Blasi tornerà al timone delle nuove stagioni de L’Isola dei Famosi e de Lo Show dei Record.

Ilary Blasi sostituisce Alessia Marcuzzi

Giunta alla quinta stagione da conduttrice de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha ufficialmente abbandonato questo ruolo.

Una decisione presa, come raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, a causa degli scandali avvenuti durante l’ultima edizione. Ebbene, Ilary Blasi, dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini, erediterà dalla Marcuzzi il posto da presentatrice de L’Isola dei Famosi. Mediaset ha appunto ufficializzato la presenza della Blasi il 18 Giugno 2020, durante la presentazione del palinsesto 2020/2021.

Dopo ben 5 stagioni consecutive, il programma, che vede volti celebri sopravvivere su un’isola deserta, si è fermato nel 2020, così da potersi rinnovare. La trasmissione ripartirà nel Gennaio 2021 e, al fianco della moglie di Francesco Totti, potrebbe esserci nuovamente Alvin, la cui funzione sarebbe quella di inviato in Honduras.

Non è la prima volta che i due lavorano spalla a spalla: hanno condotto insieme l’ultima edizione di Eurogames.

Ilary Blasi a Lo show dei record

La settima stagione de Lo Show dei Record era andato in onda nel 2018, a condurlo c’era Enrico Papi. Ora il programma torna in tv con la messa in onda è prevista per il prossimo Settembre. Ad affiancare Ilary Blasi ci sarà una spalla importante: l’attore Claudio Amendola.

Quest’ultimo ha già avuto qualche esperienza in programmi televisivi: ad esempio ricoprì il ruolo di opinionista nell’edizione 2015 del Grande Fratello e fu un giurato nella trasmissione Rai Tale e quale show nell’anno 2016.

L’esperienza di “Eurogames”

Purtroppo per la Blasi, l’ultimo progetto televisivo è stato un flop: insieme ad Alvin e a Jury Chechi condusse Eurogames nel Settembre 2019. Il programma non fece il boom di ascolti e la riscrittura di un vecchio programma come Giochi senza frontiere non sortì dunque l’effetto sperato.

In merito a ciò la signora Totti, in un’intervista, dichiarò: “Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che può piacere o no e me ne assumo il rischio perché l’ho fortemente voluto.

Va bene, va male? Ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, le tragedie sono altre!“. Si attende dunque una scoppiettante stagione televisiva per Ilary Blasi!

Approfondisci:

TUTTO SU ILARY BLASI

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano i loro 15 anni d’amore

Ilary Blasi, la sosia a Italia Sì. Marco Liorni: “Somiglianza impressionante”