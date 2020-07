Maria De Filippi si sta concedendo un po’ di relax sui lidi di Ansedonia dopo una stagione televisiva impegnativa. Destreggiandosi tra gli appuntamenti di C’è Posta per Te, Uomini e Donne, Amici 19 e Amici Speciali, nato in risposta all’emergenza coronavirus, la conduttrice si è confermata tra i volti più amati di Mediaset. Dalle spiagge toscane, De Filippi rivela al settimanale Oggi il suo lato più emotivo, solitamente ben celato di fronte alle telecamere.

La stima per Maurizio Costanzo

La conduttrice, colonna portante di Canale 5, racconta di avere una figura di riferimento: il marito Maurizio Costanzo.

La coppia si appresta a festeggiare le nozze d’argento il prossimo 28 agosto, quando saranno passati esattamente 25 anni dal giorno del “Sì”. De Filippi nutre grande stima nei confronti del marito e spiega: “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui”. Le parole della donna potrebbero sbalordire chi è abituato a vederla seria e professionale durante le trasmissioni televisive: “Lui non si strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo”.

Meglio non far arrabbiare Maria De Filippi

Maria De Filippi rivela di non essere dotata di calma zen e di non saper gestire bene la rabbia.

“Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco”, ammette. A scatenare la reazione è però la forte delusione che “mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano”. La rabbia della De Filippi diventa a quel punto incontenibile: “Non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi – rivela – . Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva“.

La decisione di continuare Amici

L’impulsività non impedisce però a Maria De Filippi di prendere decisioni lucide e razionali quando si tratta di lavoro. Nel bel mezzo della pandemia, la conduttrice si è trovata di fronte alla scelta di proseguire o meno il talent show Amici 19. Secondo quanto rivelato da De Filippi infatti Mediaset non ha imposto la messa in onda del programma, lasciando a lei l’ultima parola. “Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”, spiega.

Nel mese di maggio Maria De Filippi ha inoltre reinventato lo show, coinvolgendo i talenti delle edizioni precedenti in Amici Speciali e devolvendo il premio finale in beneficenza.

L’opinione su Temptation Island

Maria De Filippi ha parlato infine della nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, con il quale ha avuto un piccolo battibecco. Il reality show, debuttato giovedì scorso su Canale 5, prevede la partecipazione di coppie vip e nip. Maria De Filippi ha rivelato che il marito Costanzo preferisce la versione Nip, trovando le persone comuni più spontanee.

“Il Nip è sicuramente più vero”, concorda la conduttrice, che però puntualizza: “Attenzione, non è che il personaggio famoso non lo sia, ma può fare più fatica a lasciarsi andare”.

Approfondisci

Coronavirus, la quarantena di Maurizio Costanzo al fianco di Maria De Filippi