Raimondo Todaro immerso in un bacio sotto il sole dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. È la notizia che trabocca sul web e inonda le cronache rosa, lanciata dal settimanale Chi con uno scatto dal sapore inequivocabile. E spunta l’identità della “nuova fiamma” del ballerino di Ballando con le Stelle.

Nuovo amore per Raimondo Todaro?

La notizia è di quelle che infiammano il gossip, accompagnata da uno scatto del settimanale Chi che ha il sapore di un nuovo amore. Protagonista Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le Stelle, che starebbe vivendo una nuova pagina romantica dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca.

Nei mesi scorsi si era parlato di chiari segnali di distensione tra i due ex, e stavolta ci sarebbe la conferma di un nuovo orizzonte sentimentale per il volto noto della trasmissione di Milly Carlucci.

La foto del bacio con Paola Leonetti (sarebbe questo il nome della donna che lo avrebbe fatto capitolare) ha fatto velocemente il giro del web e si è imposta all’attenzione dei fan, in tutta la sua carica di novità e dolcezza.

“Ora ballo con Paola“, scrive il settimanale di Signorini, e tanto basta ad alimentare le voci di una relazione proiettata verso futuri scenari di solidità e passione.

Post di Vicolo delle News su Instagram, nella foto Raimondo Todaro e Paola Leonetti sul settimanale Chi – Fonte: Instagram/VicolodelleNewsGossip

Chi è Paola Leonetti

Secondo quanto riporta Fanpage, che cita le indicazioni fornite da Chi, Paola Leonetti sarebbe una beauty therapist 23enne, oltre che modella. Alle sue spalle ci sarebbero diverse apparizioni nella galassia del piccolo schermo (tra cui emerge anche Uomini e Donne).

Un nome, dunque, che non sarebbe del tutto nuovo in tv, anche se decisamente meno addentro alle dinamiche televisive rispetto a quello di Raimondo Todaro.

Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina professionista nota al pubblico di Amici, Raimondo Todaro ha speso per lei parole di affetto e stima profondi nel giorno che, se tutto non si fosse infranto, sarebbe stato occasione per festeggiare il loro sesto anniversario di nozze. Un altro sintomo di quella distensione di cui, da mesi, si chiacchierava parecchio e che troverebbe ulteriore conferma nelle ultime evoluzioni della questione.