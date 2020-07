Nuovo capitolo dell’incredibile indiscrezione dell’estate italiana: il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo le smentite del ballerino e lo sbotto di Belen Rodriguez, Dagospia ha lanciato una nuova bomba su quella che sarebbe la prova del loro flirt: un fiore viola. La verità, però, potrebbe essere diversa e legarsi alla Iena scomparsa Nadia Toffa.

Il triangolo Belen-De Martino-Marcuzzi

In principio, è stata la rottura tra Belen e Stefano e le voci di presunti tradimenti del ballerino. Quindi, la bomba di gossip che vede Alessia Marcuzzi come la terza donna della coppia: una voce questa prontamente smentita da tutte le parti in causa; a nulla però sono valse finora le loro smentite: i tabloid specializzati continuano a giocare al gatto col topo, per cercare la presunta prova definitiva della tresca.

Di ieri la notizia di Oggi, che da fonte affidabile avrebbe saputo che Belen ha scoperto del tradimento dall’Ipad del figlio Santiago. Di questa sera, invece, un’altra “scoperta” di Dagospia: Stefano e Alessia Marcuzzi avrebbero condiviso lo stesso identico fiore.

La prova del flirt è la viola?

Dagospia la chiama la “pistola fumante“: si tratterebbe di una viola, che De Martino ha pubblicato sui propri profili Instagram e lo stesso ha fatto Alessia Marcuzzi.

Numerosi commentatori e il noto sito di gossip sottolineano che si tratterebbe dello stesso identico fiore viola; una presunta prova che i due si sarebbero scambiati quel fiore

Il tutto condito da presunte didascalie rivelatrici come “mi manca” e reciproci like di apprezzamento. Questa, secondo Dagospia, sarebbe la prova del flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi.

I post di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Il fiore è dedicato a Nadia Toffa

Potrebbe però trattarsi di un granchio bello grosso, quello preso da Dagospia.

Come sottolineato da altre fonti di settore, infatti, il fiore pubblicato da Alessia Marcuzzi arriva in un giorno molto particolare: il compleanno di Nadia Toffa, la Iena tragicamente scomparsa. Iena a sua volta, la Marcuzzi ha quindi voluto omaggiare l’amica con un fiore che viene appunto chiamato “viola del pensiero”: la riprova sta nell’hashtag usato #tantiauguri.

Per quanto riguarda De Martino, invece, va sottolineato che la foto con la viola è solo una di 4, in cui il ballerino si mostra con diversi fiori nel taschino.

Non sarebbe qui quindi la prova del flirt dell’estate: i più appassionati continueranno a cercare, con buona pace delle richieste dei diretti interessati, che hanno più volte smentito tutto quanto.

