Anna Pettinelli è stata ospite del Faccia a faccia con Pierluigi Diaco.

Nota conduttrice radiofonica, approdata sul piccolo schermo nel 1982 con Disco Ring all’interno di Domenica In, negli ultimi anni ha partecipato a Temptation Island Vip e ha fatto l’insegnante all’interno del programma Amici di Maria De Filippi.

Ospite ad Io e Te, la Pettinelli si è raccontata in un lungo e grintoso Faccia a faccia, parlando dell’amore litigarello con Stefano Macchi, dell’amata figlia, e di quel Reality show che ancora la fa arrabbiare.

Anna Pettinelli e i suoi punti deboli

Pierluigi Diaco accoglie la collega Anna Pettinelli cercando subito di metterla a nudo e rivelando di aver scoperto in vacanza un suo lato fragile insospettabile.

Anna Pettinelli ha fermato subito Diaco su questa sua presunta fragilità, e ha specificato: “Fragile no, ho i miei nervi scoperti, i miei sentimenti. È brutto pensare di essere traditi, in tutto. […] Io ho due nervi scoperti: la mia vita sentimentale e mia figlia. Per il resto sono un carro armato”.

Il rapporto con la figlia Carolina

Pierluigi ha dunque dovuto correggersi, e spiegare che quella che lui ha inizialmente chiamato fragilità, era riferito soprattutto al suo lato da mamma e al suo rapporto con la figlia Carolina Russi.

Il conduttore lo ha descritto come un rapporto premuroso e attento, in cui la Pettinelli però non usa i suoi contatti per favorire la carriera da cantante della figlia, che al contrario ha scelto di studiare marketing all’università.

Anna ha in effetti confermato questo suo rapporto con la figlia raccontando: “I “figli di” hanno una difficoltà: se è vero che possono essere facilitati nei contatti che i propri genitori hanno […] in realtà hanno un pregiudizio terribile da superare”.

L’esperienza a The Voice della figlia Carolina

Il conduttore ha ricordato anche l’esperienza a The Voice della figlia Carolina, sottolineando come ingiustamente i giornalisti avessero all’epoca insinuato che fosse avvantaggiata proprio perché “figlia della Pettinelli”.

Anna ha poi ribadito come Carolina non abbia mai approfittato di essere in qualche modo figlia d’arte: “Continua a studiare canto, continua a cantare con i suoi amici ma come ha iniziato, ha sempre quell’idea in testa per cui cantare è un grande privilegio”.

La partecipazione ad Amici e i giovani di oggi

Nell’ultimo anno Anna Pettinelli è stata molto impegnata: durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip e poi come prof ad Amici si è guadagnata un grande affetto da parte del pubblico.

Proprio riguardo all’esperienza con Maria De Filippi, la Pettinelli ha raccontato: “I 18enni di oggi: li ho incontrati ad Amici. Sanno pochissimo, ho incontrato ragazzi che non avevano mai visto un vinile e uno che fa musica che non conosce il disco, non averlo mai toccato, è strano”.

Su Temptation Island Vip: “Ancora me rode“

Rivelazioni ben più emotive quelle su Temptation Island Vip: “Io sono arrivata a Temptation Island abbastanza baldanzosa, sicura del mio rapporto con Stefano.

[…] poi tutte le sicurezze nel corso dei giorni si sgretolano”.

Quando Diaco le ha fatto notare che “Voi avete accettato entrambi di partecipare, però tu hai giocato a carte scoperte” la Pettinelli si è infervorata, sottolineando come questo faccia parte di lei: “Io non posso fare diversamente. Puoi farmi tutte le domande indiscrete che vuoi, io risponderò sempre, non ho paura di quello che sono”.

“Il disgraziato si è divertito!“

Nonostante la grinta e l’energia che da sempre dimostra, Anna ha però già ammesso che la vita private è uno dei suoi nervi scoperti, e questo suo lato è venuto fuori proprio nel ricordare l’esperienza con il compagno Stefano Macchi a Temptation Island Vip: “Ma il disgraziato si è divertito!

Era questo che mi faceva impazzire. Io sono lì che mi consumo e vedo che esci con questa e tu tutti i giorni balli e canti. Lui non si era reso conto di niente perché lui non aveva visto nessun video dei miei“.

La Pettinelli ha proseguito contenendo a stento la rabbia: “Per lui tutto andava bene, non è che si è fatto la domanda: Com’è che gli altri vedono video e io non vedo niente?

Starò facendo qualcosa di sbagliato? È questa la grande recriminazione. Ancora me rode, e lui lo sa”.

Il dolce videomessaggio del marito Stefano

Dopo questo momento di rabbia dovuta ai ricordi dolorosi, Pierluigi Diaco ha mostrato il videomessaggio a sorpresa proprio del compagno Stefano Macchi, il quale dolcissimo ha inviato parole scherzose ad Anna: “Sei da Diaco oggi, sei in Tv. Divertiti! Ciao tata! Ascolta, solo una cosa: per una volta fai finta, parla di me bene […] una volta sola fammi passare per quello figo, dài!”.

Anna Pettinelli si è sciolta in una risata, recriminando però: “C’hai la coda di paglia, vedi?!

” ed ha confessato che “In questi giorni abbiamo anche un po’ litigato. Però sì, certo che sono innamorata di lui!”.

L’energica intervista di Anna Pettinelli si è infine conclusa con la confessione del suo peggior difetto. Alla domanda di Diaco se fosse Stefano a comandare in casa, Anna ha negato, ammettendo: “Lui si lamenta che dice che io sono un kapò… tra i miei difetti ho la mania del controllo”.

