Pierluigi Diaco, reduce dalla tempesta che lo ha letteralmente inghiottito e trascinato via dal palinsesto di Rai 1, si consola a cena dalla sempre cara amica Mara Venier. Una cenetta sulla bella terrazza vista Roma della Zia, accompagnato anche da un simpatico siparietto della Venier.

Mara Venier scherza con Diaco

“C’è un bellissimo tramonto, un formaggio meraviglioso… stiamo aspettando altri amici…” dice la Venier descrivendo il momento nel video postato nelle sue Ig Stories. Presenti a godersi un venerdì sera in relax: Pierluigi Diaco, il marito, Nicola Carraro e la padrona di casa: “La vita è bella tutto sommato” dice con tono quasi nostalgico.

Diaco sorridente s’inserisce nel video: “E soprattutto voglio di una cosa? La Venier…”

Mara lo interrompe, imitandolo negli atteggiamenti che gli sono costate critiche pesanti nelle ultime settimane, dicendo: “Te posso di una cosa io? Stasera conduco io!” scatenando le risate generali e il commento di Diaco: “Tu sei la più punk di tutte”.

Diaco fuori dal palinsesto

Solo pochi giorni fa, Pierluigi Diaco scriveva su Twitter, unico canale social che ha deciso di tenere aperto, di non aver avuto comunicazioni ufficiali in merito al suo futuro in Rai e, neanche a dirlo, nell’annuncio dei palinsesti per l’anno 20/21 il suo nome non figura nella programmazione.

Un brutto colpo per il conduttore che a rilento si stava rialzando dopo le pesanti critiche ricevute per il suo modo di condurre, la più grave da parte dell’ex collega Georgia Luzi.

L’addio ai social

Dopo aver annunciato l’addio ai profili Facebook e Instagram, Pierluigi Diaco, a seguito degli ultimi risvolti, ha anche detto di non voler più rispondere a quelle che lui ha definito: “questo ridicolo palcoscenico social”.

Al momento dunque, per lui conduzione di Io e te fino al 4 settembre e poi, chi lo sa? Lui stesso non ha nascosto di aver cercato altre offerte.

Approfondisci:

Tutto su Pierluigi Diaco

Tutto su Mara Venier

Pierluigi Diaco e Alberto Matano: continua lo scontro per la Cuccarini

Io e Te, Diaco spudorato con la Ricciarelli: “Non reggi lo sguardo?”

Io e Te, duro scontro tra Diaco e Corinne Cléry: “Vuoi dire che dico bugie?”