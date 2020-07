Francesco Monte torna alla luce della ribalta del gossip italiano, questa volta lo fa in versione di cantante. Dopo la strabiliante esperienza a Tale e Quale show, che ha lasciato tutti stupefatti per le doti canore del modello ed ex tronista di Uomini e Donne, ora realizza uno dei suoi sogni nel cassetto.

Il nuovo singolo è stato accolto con grandissimo affetto e apprezzamento tanto dai fan quanto dai numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, tra i quali spunta proprio lei.

Francesco Monte cantante

Francesco Monte ha lanciato il singolo Siamo già domani, realizzando il suo sogno di diventare cantante.

La canzone ha raccolto un grande apprezzamento da parte di colleghi, amici e fan. Un sogno che coltivava fin da bambino e concretizzato anche grazie all’esperienza del lockdown, come lui stesso aveva raccontato a Verissimo dopo l’esperienza nel talent canoro. Qualche tempo dopo, un’indiscrezione di Chi aveva spifferato che qualcuno si era fatto avanti per scrivere dei pezzi per Monte, quel qualcuno era Totò Cutugno.

Da Ilary Blasi che, condividendo il ritornello nelle sue Ig Stories, scrive “Bravo Francesco”, passando per Bianca Atzei, Clizia Incorvaia, Filippo Bisciglia, Alberto Urso, Simonetta Izzo, Pamela Camassa, Eva Grimaldi, Paolo Ciavarro, Nicola Savino, Jo Squillo… In tantissimi insomma, ma tra i commenti si trova un grande ritorno e una grande assente.

Belén si complimenta con Francesco Monte

Tra i tanti complimenti spunta anche quello di Belén Rodriguez, l’ex cognata di Francesco Monte ha scritto: “Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto”. Monte ha commentato con emoji di affetto nei confronti della showgirl.

C’è però una grande assente e no, non si tratta di Cecilia, bensì di Giulia Salemi, ex fidanzata di Monte dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore si trovava a Ischia per l’Ischia Global Fest.

La bella modella persiana non ha mai menzionato il singolo di Francesco Monte ma, trovandosi a cena con Valeria Marini, in una serie di Instagram Stories ha parlato con la showgirl del singolo Boom, invitando tutti i suoi follower ad ascoltarlo.

Il singolo di Francesco Monte sta risalendo velocemente le classifiche e, non è escluso, che presto potrebbe entrare nella lista dei tormentoni dell’estate italiana 2020.

