Non c’è modo di fermare il gossip dopo la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un po’ per le battute al veleno a Made in Sud, il programma condotto dal ballerino, un po’ per le frecciatine social in pieno stile Belen. Intanto però sul web appare il video del loro “incontro” in aeroporto, che, a quanto pare, sarebbe stato abbastanza gelato.

Incontro in aeroporto tra Belen e Stefano

Che estate fredda per Belen e Stefano. Solo nelle scorse ore De Martino è riuscito a far infuriare la mamma di Belén Rodriguez con una battuta a Made in Sud e lei avrebbe, stando ai fan, smesso di seguirlo su Instagram.

Intanto Belen è tornata dalle vacanze insieme al figlio e in aeroporto lo ha lasciato a Stefano De Martino, in attesa. Il piccolo Santiago corre dal papà e da quello che riporta il portale Veryinutilpeople.it, i due adulti sulla scena nemmeno si salutano. La Rodriguez sarebbe in compagnia di Mattia Ferrari, un amico, che si ferma a parlare con il ballerino.

Guarda il video

Belen e Stefano: è crisi “social”

Intanto Stefano e Santiago sono partiti per le loro vacanze, come mostra il profilo Instagram del conduttore di Made in Sud.

Intanto il profilo social di Belen non resta fermo. “Karma – Chi ti ha tradito, verrà tradito, a chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco“, è quanto scrive tra le stories Belén Rodriguez.

Il gossip comunque non si ferma e Belen viene paparazzata con Gianmaria Antinolfi che, da grande amico qual era, sta diventando qualcosa di più.

Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme a Capri e tra di loro è scoccato un appassionato bacio. Intanto anche Stefano è stato pizzicato con un’altra Rodriguez, la venezuelana Mariana, ma alcuni danno il flirt come già morto.