Modello, attore, ma anche tronista ed ex-gieffino e, dopo lo strabiliante successo a Tale e Quale Show, cantante. Francesco Monte ha imparato che, se si sogna abbastanza in grande, ogni obiettivo può essere raggiunto. A pochi giorni dal lancio del suo primo singolo Siamo già domani, il multiforme personaggio tv spesso al centro del gossip si racconta in un’intervista a Leggo.it.

Francesco Monte diventa cantante

Francesco Monte non potrebbe essere più felice di debuttare nel mondo della musica, per il quale prova grande attrazione fin da bambino. Per anni ha messo in un angolo la passione per il canto: “Quando cresci in una realtà del Sud non sei abituato a sognare, ti avvicini a cose più pragmatiche”, si giustifica.

L’esperienza a Tale e Quale Show – programma che ritornerà a settembre su Rai 1 – gli ha dato il coraggio di sperimentare grazie ai commenti positivi ricevuti, tra cui quelli di Toto Cotugno. “Ho capito che, se tieni il focus sull’obiettivo che persegui, piano piano arrivi”, dichiara, all’apice della motivazione.

Lo sfogo di Francesco Monte

Eppure nella vita di Francesco Monte non è tutto rose e fiori: anzi, il neo cantante ha qualche sassolino nella scarpa che non vede l’ora di togliersi.

Rivela di aspettarsi pregiudizi nei suoi confronti “come sempre”, e di essere arrivato al punto di pensare: “Sono contento se pensate male, almeno posso dimostrare che sbagliate”. Difficile per Monte vivere nel mondo della televisione e del gossip: “Mi infastidisce essere giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto”, accusa. “Mi è capitato in più di un’occasione di esser stato trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello, hanno venduto la notizia che vendeva di più”.

Il sogno: un duetto con Jennifer Lopez

Francesco Monte considera l’ambiente della musica ben diverso da quello televisivo ed è pronto a dedicarvisi anima e corpo. Dopo aver girato il video di Siamo già domani, rivela di essere già al lavoro su altri progetti. Ma perché dare un limite all’ambizione? Monte pensa in grande e al settimanale Chi racconta il suo sogno nel cassetto: “Un duetto con Jennifer Lopez sarebbe pazzesco, un lancio internazionale”. Monte nutre una grande ammirazione per la celebre popstar americana: “Lei è davvero la numero uno.

In quattro ore fa quello che noi comuni mortali facciamo in quattro giorni, ha una capacità di concentrazione”, la elogia. “Poi è alla mano, è simpatica, sa di arrivare da lontano, sa chi è”, aggiunge. I due si sono già conosciuti qualche mese fa sul set dell’ultima pubblicità di Guess. Mai dire mai…

