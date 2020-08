Si sa che quando si ha il cuore spezzato ci si rivolge alla mamma, che raramente rimane imparziale. Lo dimostra Veronica Cozzani, madre niente poco di meno che di Belén Rodriguez, fresca di separazione da Stefano De Martino. Mentre la modella argentina dimentica l’amore in vacanza, dopo la fine del flirt con Gianmaria Antinolfi, mamma Veronica non se ne sta con le mani in mano.

La madre di Belén: “Amore mio un c****!“

Sembra decisamente uno sfogo contro l’ex genero quello di Veronica Cozzani, che su Instagram pubblica un post molto eloquente che becca anche il like di Andrea Iannone, ex di Belén.

“Ho imparato molte cose nella vita. Chi non ti cerca, non ti strazia. Chi non ti stravolge, non ti ama“, si legge.

“La vita decide chi entra nella tua ma tu decidi chi rimare. La vita mi ha insegnato che la verità fa male una volta sola, e la bugia lo fa sempre. Perciò, apprezza chi ti apprezza, e non trattare con priorità chi ti tratta come un’opzione. Ecco, la vita funziona più o meno così“, è la conclusione.

Il post di Veronica Cozzani

Il messaggio a Stefano De Martino?

Sembra chiaro che questo sia un consiglio per la figlia Belén, dopo la crisi con Stefano De Martino. Il commento del post recita ancora più veracemente: “È così! Mancano tre per 60 anni…. basta con questo amore mio…. amore mio un cazzo!“.

Alcune follower chiedono se si tratti di un’imminente separazione con il marito, ma molti sembrano convinti che il riferimento sia alla figlia. D’altronde il presunto tradimento del conduttore, con tanto di rivelazioni ad alimentare il gossip, tiene banco da tutta l’estate.

Belén e la sorella Cecilia a Capri

La modella argentina può contare anche sul supporto della sorella Cecilia, con lei a Capri. Tornata da Ibiza, dove l’hanno accompagnata gli amici fedelissimi, come Mattia Ferrari, sulla Costiera Amalfitana la compagnia è tutta femminile, a parte Santiago. Tra cene e balli su sfavillanti yacht, Belén Rodriguez si mostra finalmente serena e decisa a superare la crisi.

Storia di Belén Rodriguez insieme alla sorella Cecilia

Approfondisci:

Alessia Marcuzzi abbracciata al marito dopo il presunto flirt con Stefano De Martino

Belén Rodriguez, il commento di Giovanni Ciacci dopo la rottura: “È una donna ferita”