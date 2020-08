Marco Liorni compie oggi 55 anni e sono tantissimi i fan che fanno gli auguri a uno dei volti più amati della Rai. Il conduttore è stato al timone di programmi di attualità sempre molto seguiti e ha accompagnato i telespettatori durante l’emergenza coronavirus. Anche Reazione a catena, che Marco Liorni conduce dallo scorso anno, ha deciso di mostrargli il suo affetto.

Tanti auguri a Marco Liorni

Il conduttore ha condiviso nelle Storie di Instagram gli omaggi dei tanti fan che gli hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. Tra questi anche colleghi con cui Marco Liorni ha lavorato in radio ed ex concorrenti di Reazione a catena.

Il quiz televisivo in onda su Rai 1 ha festeggiato l’occasione, in un modo che il conduttore ha condiviso sui social. “gli ‘affacciati’ m’hanno fatto una sorpresa!“, ha commentato in una foto in cui compare sorridente con alle spalle tanti cartelli di buon compleanno. Anche Rita Dalla Chiesa si unisce: “Ma è il tuo compleanno??? Auguri, Marco, con tanto tanto affetto“, è il commento della conduttrice.

Il post Instagram di Marco Liorni

Marco Liorni, il conduttore garbato

Marco Liorni è decisamente uno dei volti più amati dalla televisione italiana, come testimoniano gli ascolti record del suo Reazione a catena.

Il conduttore è apprezzato soprattutto per il suo garbo, che gli ha fatto conquistare la conduzione di ItaliaSì, dove ha sostituito Eleonora Daniele in maternità dopo la nascita della figlia Carlotta.

Liorni nella vita privata è sposato con Giovanna Astolfi, a cui ha detto sì con una cerimonia improvvisa a Los Angeles nel 2014, dopo 22 anni insieme. La coppia ha due figlie, Emma e Viola, e il conduttore ha avuto un altro figlio, il suo primogenito Niccolò, dal precedente matrimonio.

Il conduttore ha raccontato a Tiscali cosa pensino i figli della sua costante presenza televisiva: “Nicolò, il maggiore, è molto critico. Sostiene che la tv stia finendo e che ormai conti solo il web (…) Viola, invece, è un po’ gelosa e davanti alla mia immagine televisiva abbraccia l’originale. In quanto a Emma, mi imita e mi prende in giro“.