Francesca Pascale è l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la sua identità è finita sotto i riflettori anche per la presunta “buonuscita” milionaria che, secondo il settimanale Oggi, il leader di Forza Italia le avrebbe dato dopo la rottura. La sua storia affonda le radici nel mondo dello spettacolo e della politica.

La biografia di Francesca Pascale

Il suo volto ha dominato le cronache rosa per la relazione (naufragata) con Silvio Berlusconi, ma chi è Francesca Pascale? Nata nel 1985 a Napoli, nel suo percorso conta la partecipazione al concorso di bellezza Miss Grand Prix, a 17 anni, e la passione per la politica.

In quest’ultimo ambito, dopo la fondazione del comitato “Silvio ci manchi”, avrebbe fatto ufficialmente il suo ingresso candidandosi alle amministrative della sua città e, nel 2009, sarebbe entrata nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà. Nella carriera di Francesca Pascale anche il ruolo di showgirl per Telecapri, durante il periodo universitario prima della laurea in Scienze Politiche. Sul suo passato è emerso anche che avrebbe svolto diversi lavori, tra cui quello di commessa per una concessionaria di auto e quello cameriera in una pizzeria.

La storia d’amore con Silvio Berlusconi

La storia d’amore di Francesca Pascale e Silvio Berlusconi ha catalizzato l’attenzione del gossip e, nel 2013, in una intervista a Vanity Fair è stata lei a raccontare alcuni retroscena del loro rapporto.

Si sarebbe innamorata di lui quando era ancora minorenne, ma il leader di Forza Italia non ne avrebbe voluto sapere: “Sei troppo giovane“. Ne sarebbe scaturito un lungo corteggiamento da parte della Pascale, iniziato ufficialmente quando militava nel partito, come ha dichiarato alla rivista: “Gli ho subito domandato se potevo lasciargli il numero di telefono.

Gli ho anche chiesto il suo. Lui mi ha detto: ‘Ma sei spietata’. Era il 5 ottobre 2006“.

Il fidanzamento sarebbe stato ufficializzato nel 2012, dopo la separazione di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Infine, l’ultimo atto della storia, cristallizzato nell’annuncio della rottura definitiva, datato 4 marzo 2020, diffuso dal partito con una nota riportata da Adnkronos: “Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia“.

Le foto con Paola Turci

Ancora gossip nella vita privata di Francesca Pascale, dopo la fine della storia con Berlusconi. Pochi mesi dopo l’annuncio della rottura, nell’agosto 2020, il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme alla cantante Paola Turci durante una vacanza. Si è parlato di un’amicizia speciale tra loro, farcita dalle immagini in cui sembrano molto affiatate e in cui spunta anche un presunto bacio.

Uno scoop arrivato sulle prime pagine rosa qualche settimana dopo la notizia della prima estate insieme per Silvio Berlusconi e Marta Fascina, paparazzati durante il loro arrivo in Sardegna.