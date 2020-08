La preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi di coronavirus in Italia ha portato a misure drastiche per quanto riguarda i divertimenti estivi. Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato la chiusura delle piste da ballo all’aperto e al chiuso in tutta Italia. Le discoteche dovranno chiudere i battenti, ma si attende l’esito dell’incontro straordinario tra governo e Regioni su questo punto, contro cui si battono gli imprenditori.

Nel frattempo diversi musicisti hanno deciso di sospendere i concerti, vista la salita dei contagi degli ultimi giorni. Le immagini delle serate in discoteca in cui non si rispettano le misure di distanziamento sociale, e non si indossano mascherine, hanno inoltre aperto un aspro dibattito.

L’ultima a prendere posizione è stata Elettra Lamborghini, non esente comunque da polemiche.

Elettra Lamborghini, stop al tour: “Non è il momento”

La regina del twerking ha reso nota la sua decisione in merito al proseguimento delle serate in discoteca, dove immagini attestano centinaia di persone nei locali notturni, senza distanziamento e mascherine. Con un tweet, Elettra Lamborghini ha deciso di interrompere il tour: “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non é il momento… ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti“.

Il tweet di Elettra Lamborghini

Le critiche dopo la serata a Gallipoli

Dopo l’annuncio non sono mancati gli utenti che hanno osservato come il gesto arrivi un po’ in ritardo. Elettra Lamborghini nelle ultime ore è finita nella bufera per le immagini del suo concerto a Ferragosto nella famosa discoteca Plaja di Gallipoli.

Una Storia Instagram del concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli

Migliaia di giovani si sono assiepati per vedere la cantante, senza particolare attenzione per mascherine, impossibile poi mantenere il distanziamento sociale.

Selvaggia Lucarelli ha evidenziato la “tempestività” della decisione, apprezzandola comunque: “Diciamo che ha deciso dopo che sono girate le sue immagini di 2 giorni fa al Praja, diciamo che ha deciso dopo le critiche, diciamo che se lo può permettere più che altri, ma diciamo che è comunque un messaggio e meglio tardi che mai“.

La Storia di Selvaggia Lucarelli

Stop anche per Gigi D’Agostino

Anche il noto dj Gigi D’Agostino ha deciso di non tenere concerti, come ha annunciato sui social il 14 agosto.

“Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo il problema ‘Covid’ si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà“, ha annunciato, chiarendo che la decisione è stata presa per preservare sia il pubblico che gli operatori dal rischio contagio.