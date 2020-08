Il Grande Fratello Vip inizierà tra meno di un mese e grande è la confusione sotto il cielo di Alfonso Signorini. Il reality, che partirà il 14 settembre, ha visto un intenso totonomi questi mesi, ma alcuni dei concorrenti dati per certi hanno fatto sapere che non ci saranno. Sono, tra l’altro, nomi di un certo peso nel carnet un po’ anemico dato finora, e ci si chiede a questo punto chi saranno i concorrenti vip ad entrare nella casa. Confermati invece gli opinionisti, presentati dallo stesso Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, i presunti concorrenti smentiscono

I loro nomi erano circolati tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma sui social fanno sapere che non ci saranno.

Tra questi c’è Eva Grimaldi, che nelle Storie di Instagram fa sapere: “Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova…“. Eppure anche la sua pagina Wikipedia già la dava partecipante al reality per l’edizione 2020, una svista di qualche fan troppo entusiasta forse.

La Storia Instagram di Eva Grimaldi

Anche il calciatore Nicola Pagani declina ogni rumor che lo vede come concorrente: “Non parteciperò al Grande Fratello Vip per altri impegni.

Grazie“, scrive su Instagram.

Ludovica Pagani: “Non ci sarò”

Neanche l’influencer Ludovica Pagani supererà la fatidica soglia, facendo sfumare buona parte della quota “giovani in voga”. I suoi 2,6 milioni di follower su Instagram forse rimarranno delusi, ma ancora di più potrebbe esserlo Mediaset, dato il bacino di utenti social a cui l’influencer riesce ad arrivare.

Pagani però è chiarissima: “Io non entrerò nella Casa del GF, non so perché siano usciti questi articoli, anche perché io l’ho già smentito“.

Chi entrerà nella Casa

Al momento dunque i nomi confermati sono pochi. La prima è Patrizia De Blanck, l’aristocratica televisiva, che aveva anticipato la partecipazione di Gabriel Garko. L’attore ha però smentito qualche giorno fa, non senza confusione: “… non ho capito bene cosa sia successo… ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF Vip. Bacioni“.

Tra gli altri che ci saranno anche Fausto Leali, cantautore in formissima con i suoi 75 anni, e Flavia Vento, attrice che non manca mai di regalare imperdibile perle di saggezza.

Dati per certi anche Paolo Brosio ed Elisabetta Gregoraci, ma visti i recenti sviluppi si attendono nuovi colpi di scena.

