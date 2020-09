Di ieri la notizia che informava dell’esito positivo del tampone per il Coronavirus di Silvio Berlusconi. Una notizia arrivata a distanza di una settimana dal ricovero di Flavio Briatore che proprio oggi è sbottato sulla questione contro chi lo ha accusato del contagio: “Sono molto dispiaciuto per lui. Gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione“.

Oltre a Luigi e Barbara Berlusconi, anche loro positivi al Covid-19, di oggi la notizie che riferirebbe della positività anche della nuova giovane compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina.

Berlusconi positivo al Covid: le sue condizioni

C’era anche Marta Fascina in Sardegna insieme a Silvio Berlusconi per le vacanze e proprio lì si presume che entrambi abbiano contratto il Coronavirus. Buone le condizioni di salute di Silvio Berlusconi come riportato all’AdnKronos dal suo medico curante, Zangrillo, e dal fratello del leader politico, Paolo Berlusconi: “Sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi”. Come dicevamo però, Silvio Berlusconi non è il solo caso positivo al Covid in famiglia.

Tampone positivo anche per Marta Fascina

Sempre di ieri la notizia della positività al Covid dei suoi due figli, Barbara e Luigi Berlusconi a cui si aggiunge la giovane 30enne compagna di Berlusconi, Marta Fascina.

La compagna di Berlusconi sarebbe risultata anche lei positiva al Coronavirus, secondo quanto riportato da La Stampa. Di questi momenti le parole stesse di Berlusconi che confermerebbero le sue buone condizioni di salute: “Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso“, ha dichiarato il leader politico intervenendo telefonicamente in un convegno in quel di Genova.

Berlusconi positivo al Covid: le parole di Emilio Fede