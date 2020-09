È stata finalmente scoperta la malattia che è all’origine dello stato infiammatorio che colpisce i bambini che sono stati contagiati da Covid, e che si pensava finora essere la malattia di Kawasaki.

Lo studio che ha portato a questa fondamentale scoperta è stato condotto dai ricercatori dell’ospedale Bambino Gesù, insieme al Karolinska Institutet di Stoccolma.

Non era malattia di Kawasaki

I bambini colpiti da Coronavirus sembrava infatti che in diversi casi mostrassero i sintomi di una vasculite (ovvero un’infiammazione dei vasi sanguigni) che si manifestava con problemi cardiaci e problemi intestinali.

La forma di vasculite che era stata identificata inizialmente era la malattia di Kawasaki. Il recente studio -pubblicato su CELL– mostra invece come la forma di vasculite che interesserebbe i bambini malati di Covid sarebbe la MIS-C (Multisystem Inflammatory Sindrome in Children).

Vasculite: cosa provoca e il rischio principale

La corretta identificazione della malattia infiammatoria è un ottimo passo avanti, ovviamente, in quanto potrebbe permettere di intervenire con cure decisamente più mirate ed efficaci. Inoltre è stato possibile identificare l’aspetto forse più preoccupante di questo stato infiammatorio, ovvero lo sviluppo di “auto-anticorpi” che attaccano i tessuti cardiaci e non, e che vanno ad agire contro endogena e RPBJ, due proteine.

Le parole del responsabile dell’ospedale

Il dottor Paolo Palma, che dirige il reparto di Immunologia Clinica e vaccinologia del bambino Gesù, ha mostrato grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Le sue parole, riportate da Agi permettono di avere speranze in un miglioramento: “Questi risultati rappresentano un’importante scoperta anche per scegliere in maniera più accurata e basata su evidenze scientifiche i protocolli per la cura dell’infiammazione sistemica correlata all’infezione da SARS-CoV2 e malattia di Kawasaki”.

