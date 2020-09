Il piccolo Evan, poco più di un anno, moriva lo scorso 17 agosto presso l’ospedale di Modica. Il bambino era stato portato lì in condizioni disperate, il corpicino martoriato da una violenza indicibile, come confermerà l’autopsia. Nel giro di pochi giorni gli inquirenti dispongono l’arresto della madre, Letizia Spatola, e del convivente Salvatore Bianco che non è il padre del bambino.

Evan è morto a causa dei numerosi maltrattamenti subiti. A quasi un mese di distanza spunta il nome del padre del bambino, Stefano Lo Piccolo, nel registro degli indagati.

Indagato il papà di Evan

La decisione della Procura arriva a seguito di nuove testimonianze acquisite, secondo le quali anche Stefano Lo Piccolo si è reso protagonista di maltrattamenti nei confronti del piccolo Evan. L’accusa non è però legata alla morte del bambino, che riguarda esclusivamente la madre e il suo convivente; stando alle nuove prove raccolte, i maltrattamenti risalirebbero al mese di dicembre 2019, quando Letizia Spatola e Stefano Lo Piccolo si separarono.

Lo Piccolo, per voce del suo legale, Federica Tartara, respinge tutte le accuse: “Respingiamo ogni addebito, non vedeva il bimbo da novembre, prima di quando l’ex convivente gli sferrò una coltellata” ha detto il legale continuando con toni durissimi: “Il suo umore è pessimo: mentre ancora deve metabolizzare la morte del figlio arriva questa accusa da cui si difenderà”.

Aveva denunciato le violenze

Era stato proprio Stefano Lo Piccolo il primo a denunciare il sospetto che suo bambino fosse vittima di violenza. Il 6 agosto, 10 giorni prima della tragedia, il padre del piccolo Evan aveva presentato un esposto alla procura di Genova, sua città di residenza.

Nel suo esposto, Lo Piccolo aveva specificato di non avere prove concrete ma che riteneva fosse doveroso approfondire la situazione. Aveva anche spiegato come non riuscisse a parlare con il bambino da tempo e che, stando a quanto dettogli dalla madre, il piccolo Evan aveva problemi nel linguaggio e nel movimento.

