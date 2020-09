Una serata scoppiettante dal punto di vista televisivo quella di venerdì 17 settembre 2020. La tv si fa movimentata man mano che settembre entra nel vivo: questa sera ci regala la sfida di ascolti tra Tale e Quale Show con Carlo Conti, in onda su Rai 1, e la seconda puntata del Grande Fratello vip di Alfonso Signorini.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show, torna con la prima puntata della decima edizione lo show musicale condotto da Carlo Conti. 10 vip si sfidano ogni settimana imitando un personaggio della scena musicale internazionale.

Sul palco ci saranno Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, Pago e Virginio e Luca Ward. La giuria, come sempre, sarà formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Su Rai 2 va in onda il telefilm N.C.I.S. – Sotto silenzio. Durante un’esercitazione con le armi viene rinvenuto il cadavere dell’artigliere Danny Backer. La fuga dell’ex fidanzata della vittima lascia pensare che lei sia coinvolta.

Su Rai 3 va in onda il film Beata ignoranza.

Due vecchi amici, non si vedono da 25 anni dopo che l’amore per la stessa donna, Marianna, li aveva divisi. Ora insegnano nello stesso liceo e si trovano di nuovo divisi, ma questa volta dalla tecnologia.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 torna in onda Quarto grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma torna sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, su cui ci sono ancora moltissimi dubbi. Sotto la lente di ingrandimento anche il caso Maria Paola Gagliano, la ragazza morta a Caivano, mentre veniva inseguita dal fratello Michele che non approvava la sua relazione con Ciro Migliore.

Su Canale 5 torna in onda il Grande Fratello vip di Alfonso Signorini. Seconda puntata del reality più noto della televisione, vedrà l’inserimento di nuovi personaggi nella Casa. Oltre a Elisabetta Gregoraci, attesissima dal pubblico, entreranno anche Paolo Brosio, Fulvio Abbate, la coppia formata da madre e figlia, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. E anxcora l’ex compagna di Luca Argentero, Myriam Catania e l’ex di Vittorio Sgarbi, Francesca Pepe.

Insieme a Denis Dosio, l’influencer spesso ospite di Barbara d’Urso, Stefania Orlando e Francesco Oppini.

Il programma Freedom – Oltre il confine va in onda su Italia 1. Roberto Giacobbo porta il pubblico in viaggio per scoprire le meraviglie della natura e della storia.

