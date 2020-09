Barbara d’Urso è pronta a travolgere come un ciclone la domenica, partendo dal pomeriggio con Domenica Live, in concorrenza al Domenica In di Mara Venier. La conduttrice però si riserva i pezzi forti per Live – Non è la d’Urso, il programma serale che si promette scoppiettante. Tantissimi gli ospiti, tanti gli scoop, tra cui una busta shock sul passato della contessa Patrizia De Blanck, ora concorrente al Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso: a Live tante esclusive

A Live – Non è la d’Urso puntata davvero esplosiva. La regina Mediaset della domenica avrà in studio ospiti come Asia Argento, che in questo programma riserva sempre tante emozioni.

L’attrice sarà accompagnata per la prima volta dalla figlia Anna Lou Castoldi: Live da tempo affronta i difficili rapporti familiari con Morgan, e chissà se la figlia avrà qualcosa da dire al riguardo.

Busta shock su Patrizia De Blanck e Flavia Vento contro gli sferati

Non potevano mancare ospiti del Grande Fratello Vip e la prima a prendervi parte sarà Flavia Vento. L’attrice è uscita in modo burrascoso dal reality e ora dovrà affrontare i temuti Sferati.

Vento ha avuto un incontro/scontro anche con Patrizia De Blanck, che non gliele ha mandate a dire.

Anche la contessa però sarà protagonista per quanto assente di Live – Non è la d’Urso. nelle anticipazioni Barbarella annuncia una busta gold shock sul passato della nobildonna ora gieffina.

A Domenica Live altre rivelazioni

Anche il programma pomeridiano si preannuncia ricco di contenuti. Una busta chock a Domenica Live riguarderà il Grande Fratello Vip, ma ci saranno molti altri ospiti. Da Pietro Puzone, braccio destro di Maradona ora senzatetto, a Cristiano Malgioglio che si esibirà con Barbara d’Urso.

Poi Valentina Persia, che racconterà un’esperienza molto forte del suo passato, in cui ha affrontato una depressione a seguito della nascita dei suoi gemelli.

