Ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, con la prima puntata che ha riscosso un notevole successo. A Domenica In alcuni protagonisti intervengono nello studio di Mara Venier per commentare questo primo atto del talent show condotto da Milly Carlucci. Proprio la Carlucci ha rivelato: “Arrivare a fare Ballando ci sembrava un miracolo“.

Ballando con le stelle: esordio boom

Non sono state settimane semplici per lo staff e il cast di Ballando con le stelle. Il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha visto posticipato a ieri sera il suo esordio, a causa di alcuni casi di Covid.

Contagiati dal Coronavirus il maestro di ballo Samuel Peron e uno dei concorrenti, il pugile Daniele Scardina. Nonostante le incertezze sul destino del talent, Ballando ha ufficialmente esordito nella serata di ieri con un buon successo in termini di ascolti. Nello studio di Domenica In, ospiti di Mara Venier, alcuni personaggi dello spettacolo raccontano questo esordio, da Alberto Matano a Giampiero Mughini, da Barbara De Rossi a Guillermo Mariotto. In video-collegamento, invece, Milly Carlucci assieme a Maykel Fonts e Alessandra Mussolini, coppia ufficiale del cast.

Milly Carlucci: “Ci sembrava un miracolo“

Milly Carlucci ha espresso soddisfazione per il ritorno del suo programma, dopo i dubbi delle ultime settimane: “Siamo tutti molto contenti perché arrivare a fare Ballando ci sembrava un miracolo. Martedì scorso, quando c’era il dubbio di positività di Paolo Conticini, avevamo detto: ‘È finita, non andiamo in onda’. Poi è risultato negativo anche lui e c’è stata questa prima puntata“. Nonostante le incertezze che hanno accompagnato il talent verso l’esordio, il ritorno di Ballando ha fatto il boom di ascolti.

Il rischio di vedere il programma ulteriormente rimandato (o addirittura cancellato) era veramente alto, ma alla fine non si è concretizzato. Con grande gioia del suo affezionato pubblico.

