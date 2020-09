Sguardo tra i principali palinsesti della televisione italiana e alle loro offerte per questa sera, domenica 27 ottobre, in materia di programmi, film e molto altro. A dominare la serata, potrebbero essere le rivelazioni di Barbara D’Urso e il suo Live.

I programmi in onda sulla Rai questa sera

In rigoroso ordine di telecomando, questa sera Rai 1 si prepara per il ritorno di una fiction molto apprezzata dal pubblico: L’Allieva 3, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (che si è appena sposato), in onda dalle 21.25. Nel primo episodio, si riprende il filo e da quella proposta di matrimonio fatta da Claudio ad Alice.

Nel frattempo, nella scuola arriva un nuovo direttore.

Su Rai 2, invece, andranno in onda alcuni episodi di una delle più longeve e fortunate serie americane. Parliamo di N.C.I.S, che dalle 21.05 torna con due episodi: il primo sulla squadra di Los Angeles, il secondo invece sullo spin off dedicato agli agenti di New Orleans. A seguire, spazio alla Domenica Sportiva per i risultati della giornata di campionato.

Rai 3 invece sarà il principale avversario di Barbara D’Urso: alle 20.00 torna in onda Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di questa sera, il Ministro degli Esteri Di Maio, il famigerato medico a capo della task force degli USA, Anthony Fauci, e anche la nostrana Diletta Leotta. La conduttrice sarà protagonista del “tavolo” assieme a Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz, Fabio Rovazzi, Aldo Baglio e Nino Frassica.

Mediaset questa serata: torna la D’Urso

I (tanti) riflettori di Mediaset saranno invece tutti puntati sulla seconda puntata di Live – Non è la D’Urso.

Dopo il debutto di settimana scorsa, questa settimana la D’Urso ospiterà Federico Fashion Style, di recente al centro di alcune polemiche e multe. Oltre a lui, grande spazio anche a Serena Grandi e alla sua condanna per bancarotta per la vicenda di un ristorante. Tra gli ospiti anche Nicoletta Mantovani, la vedova di Pavarotti che si è appena risposata. Anche cronaca però: in studio la figlia di Roberta Ragusa, Alessia, che commenterà la notizia sul matrimonio in carcere del padre Antonio Logli.

Su Italia 1, andrà invece in onda il sequel di un grande film cult degli anni ’90: Independence Day – Rigenerazione; la terra sarà di nuovo in pericolo per un invasione aliena e spetterà ancora a un gruppo di coraggiosi, tra cui la star del precedente film Jeff Goldblum, salvare il pianeta.

Spazio al cinema anche su Rete 4, dove (probabilmente anche per aiutare la D’Urso), alle 21.27 andrà in onda il film La Preda Perfetta, con protagonista Liam Neeson, storia di un investigatore privato assunto da un boss della droga per indagare su chi gli ha brutalmente assassinato la moglie.

Gli altri: Masterchef, Non è l’Arena e Martin Scorsese

Andando oltre ai primi 6 canali, c’è tanta varietà per il pubblico.

Su La 7 ci sarà il terzo grande contendente agli ascolti della domenica sera, Massimo Giletti e il suo Non è l’Arena. Su TV8 invece spazio ai fornelli e alla nona edizione di Masterchef Italia, ore 21.25. Infine, una chicca di grande cinema su Iris (canale 22), dove alle 21.00 andrà in onda il film di Martin Scorsese Shutter Island.

