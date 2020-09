Nel giorno del suo 84esimo compleanno, buona notizia per l’ex premier Silvio Berlusconi. Da qualche settimana positivo al Coronavirus, il leader di Forza Italia sta ancora cercando di superare la malattia. Nei giorni scorsi era risultato nuovamente positivo al tampone per il Covid-19, ma ora le cose sarebbero cambiate. Curiosamente, anche Paolo Brosio, storico giornalista Mediaset e ora concorrente del GF Vip, ha appreso l’esito del tampone il giorno del suo compleanno.

Coronavirus, tampone negativo per Berlusconi

Ad annunciarlo, pochi minuti fa, sarebbe stato un amico e compagno d’eccezione come Adriano Galliani.

Con Berlusconi, ha fatto sognare i tifosi del Milan per decenni, mentre ora è impegnato a portare il Monza in Serie A. Proprio nel corso della partita della squadra brianzola, Galliani avrebbe confermato: “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo“.

La fonte sembra essere affidabilissima. Galliani è da decenni braccio destro di Berlusconi, quindi la sua parola potrebbe essere davvero veritiera. Silvio Berlusconi, quindi, sarebbe a metà strada per guarire dal Coronavirus.

Silvio Berlusconi, compleanno in quarantena

Quello di Berlusconi è probabilmente il profilo politico italiano più di spessore che sia entrato in contatto col Covid-19. A preoccupare era, inevitabilmente, la sua età: 84 anni oggi. Berlusconi era stato anche ricoverato al San Raffaele, e aveva dichiarato di essersela vista brutta: “Avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. Temevo di non farcela“.

Quindi, l’ennesimo tampone positivo nei giorni scorsi, che gli hanno fatto trascorrere il compleanno in isolamento. La notizia della negatività del tampone, dovrà per forza essere accompagnata da un altro tampone negativo: solo così Berlusconi potrà dirsi guarito dal Coronavirus.

