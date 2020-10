Si fa sempre più insistente il gossip che vuole via via più vicini, e non solo a passi di danza, la conduttrice televisiva Elisa Isoardi e il ballerino Raimondo Todaro. In collegamento con Eleonora Daniele in quel di Storie Italiane, dopo aver subito un’operazione all’appendice, Todaro non si esprime a riguardo nonostante sia arrivato in studio in esclusiva un messaggio per lui proprio dalla Isoardi.

Un silenzio che non fa altro che alimentare ogni pettegolezzo!

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi: impazza sempre di più il gossip!

“Finalmente ci prenderemo per mano” si può dire sia la frase scritta dalla Isoardi che più fa drizzare le orecchie agli amanti del gossip.

Da tempo ormai, ancor prima che Ballando con le Stelle tra un intoppo e l’altro riconquistasse il sabato sera, si vociferava ci fosse del tenero nella coppia nascente di “ballerini”, quella in gara formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle

Scambi di sguardi, presunte fotografie mano nella mano: tutto lascia pensare che tra i due l’intesa abbia sconfinato ben al di là della pista da ballo.

Proprio oggi arriva nello studio di Storie Italiane, il salotto di Rai1 di Eleonora Daniele, la conferma che Raimondo Todaro tornerà a ballare al fianco della Isoardi dopo l’intervento in ospedale e dopo che la conduttrice, sabato scorso, si è esibita in solitudine davanti ai giudici.

Il messaggio in diretta di Elisa al ballerino

E proprio la Isoardi, felice di tornare in pista al fianco del suo partner, ha voluto inviare un messaggio letto a Todaro dalla Daniele: “Cara Eleonora… Sono contenta di ‘prendermi cura‘ di Raimondo perché si fa così in famiglia.

Quando uno non può, ci pensa l’altro. Lo scorso sabato ho ballato da sola ma per la coppia, sabato sera finalmente ci prenderemo per mano – scrive la Isoardi per Todaro – Non sarà un semplice ballo, sarà un racconto che parla di attenzione, di aiuto, di protezione e soprattutto gentilezza, sentimenti fondamentali della vita, sentimenti che ho riscoperto grazie a Ballando con le Stelle, grazie a Milly“.

Eleonora Daniele mette in imbarazzo Raimondo Todaro

Poi, da Ballando con le Stelle, il messaggio della Isoardi vira su una considerazione personale: “Grazie soprattutto a te caro Raimondo che mi hai presa per mano dalla prima puntata e ti sei fidato – scrive sempre la conduttrice – Sei un ragazzo che merita ed un grande papà!

Lo sai. Faremo tutto il possibile. Eleonora, ti voglio bene“. Inevitabile proprio per la Daniele, di fronte a queste bellissime parole, chiedere a Todaro quello che tutto il pubblico vuole sapere: c’è qualcosa di più di un’intesa danzante tra lui e la Isoardi? Di fronte alla pretesa di un “sì” o un “no”, il ballerino non risponde e cambia continuamente discorso facendo dunque presupporre di volersi esprimere come a non volerne parlare.

Silenzio assenso? In questo caso, per la gioia del pubblico e dei colleghi che sperano proprio che non sia solo un pettegolezzo, sembrerebbe che tra i due qualcosa di più ci sia!

