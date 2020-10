Il Grande Fratello Vip sta vedendo un’evoluzione inaspettata riguardante Adua Del Vesco. L’attrice, che aveva fatto commuovere dopo il coming out dell’ex Gabriel Garko, si trova ora al centro delle critiche per le rivelazioni che avrebbe fatto su Massimiliano Morra.

Del Vesco ha tentato anche di andare via dalla Casa, dopo una notte di lacrime, ma il Grande Fratello Vip avrebbe negato il permesso di sospendere le registrazioni. Nonostante il supporto dato all’attrice da Matilde Brandi e Dayane Mello, Adua ha avuto da ridire anche su di loro, che hanno tentato di coprirla negando che abbia fatto insinuazioni sull’orientamento sessuale di Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco: “Nemmeno loro sono sante”

Anche le due persone che le sono più vicine finiscono nel tritacarne della Casa. Adua Del Vesco, parlando a Francesco Oppini dello scivolone su Massimiliano Morra, si è giustificata: “Ok sì, tirare in mezzo altre persone… Però nemmeno loro sono sante“. L’attrice si riferisce all’ex ballerina e alla modella, a cui avrebbe detto che il suo ex è in realtà gay, confidenza poi negata. “Per carità, lo sbaglio è stato mio“, ammette poi Adua, continuando però a sostenere che le coinquiline non sarebbero esenti da colpe.

Caduta irreparabile per Adua?

La gieffina non sta vivendo un buon momento dentro la Casa, tanto che sarebbe andata in Confessionale per chiedere di interrompere le registrazioni, con Matilde Brandi che tentava di dissuaderla. Purtroppo dovrà rimanere e fronteggiare le scarse simpatie che nutrono per lei alcuni coinquilini. Oltre a Tommaso Zorzi, che l’ha sbugiardata sulla questione Morra, l’altra che sembra non sopportare l’attrice è la sempre diretta Patrizia De Blanck.

La contessa ha nominato Adua accusandola di maleducazione, e nelle scorse ore lo scontro è continuato.

“Ho detto che sei maleducata e allora? Ti ho perdonata, ma io non dimentico. Smettila di frignare, è arrivata la vergine della valle, ma v********o“, ha sbottato De Blanck. “Me ne mangio 100 di quelle come te, ricordatelo molto bene. Quelli dell’età mia ve magnano a tutti voi ragazzini, ricordatelo”, ha continuato, “Stai schiattando, ma stai zitta e smetti di fare l’ingenua. Lei fa la vittima, capito“. Insomma, se Adua scarica anche Brandi e Mello, per lei potrebbero rimanere ben pochi alleati nella Casa.

